Nequise se separa de Bancolombia: ¿Qué pasará con tu saldo?

En caso de que no lo recuerdes: Nequi se separará de Bancolombia en 2026. La aplicación, que se ha convertido en una de las maneras más fáciles y prácticas para transferir dinero en Colombia, declaró su intención de volverse independiente el año pasado y será en este 2026 cuando el proceso finalmente se concrete.

Sin embargo, cualquier noticia que mencione una separación puede despertar dudas y temores en los usuarios. Ahora que Nequi confirmó que el proceso se encuentra en su fase final, en ENTER.CO hemos decidido recopilar algunos de los datos clave para los clientes.

¿Significa esta separación que ahora Nequi cobrará por transacciones a Bancolombia?

No. Esta es la pregunta más importante, pues una de las razones por las que Nequi se hizo tan popular radica en la facilidad de las transferencias entre ambas aplicaciones sin costo alguno.

La razón sencilla es que, aunque Nequi ahora funcionará como una compañía independiente, todavía pertenecerá a Grupo Cibest, el mismo conglomerado al que pertenece Bancolombia.

Dicho de manera simple: aunque Nequi se independiza y se va de casa, sigue perteneciendo a la misma familia. En este sentido, los usuarios no deberían esperar que la conexión y funcionalidad entre las apps cambie.

¿Cambiará la aplicación de Nequi?

No. Incluso antes de este movimiento, la aplicación de Nequi ya funcionaba con una tecnología independiente a la de Bancolombia. Esto significa que los usuarios no deben esperar cambios importantes en la apariencia u operación de la plataforma.

Por desgracia, esto también implica que no se prevé un cambio inmediato en la infraestructura de la aplicación, al menos no de manera automática tras la separación.

¿Cuándo se completará el cambio?

De acuerdo con Bancolombia, el proceso debería completarse en algún momento del tercer o cuarto trimestre de 2026. Todavía no hay una fecha exacta, pero seguramente Nequi informará a sus usuarios cuando el movimiento se haga oficial.

¿Cambiarán los saldos disponibles después del proceso?

No. Nequi ha sido muy claro al asegurar que la independencia no implicará ninguna modificación en los saldos de las cuentas. Los usuarios verán reflejado el mismo dinero que tenían antes de que finalice el trámite.

Imágenes: Nequi