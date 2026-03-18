Nequi y AWS abren 300.000 cursos gratis de inteligencia artificial en Colombia

Nequi y Amazon Web Services (AWS) abrieron en Colombia 300.000 cupos de formación gratuita en inteligencia artificial y computación en la nube, dirigidos a emprendedores, independientes y pequeñas empresas que buscan fortalecer sus negocios con herramientas digitales.

La iniciativa se integra al programa AWS Entrena Colombia, que proyecta capacitar a 500.000 personas en el país antes de 2028. En este caso, la apuesta se enfoca en usuarios de Nequi, quienes podrán acceder a contenidos diseñados para aplicar estas tecnologías en la gestión diaria de sus emprendimientos.

Las inscripciones ya están disponibles en línea y solo requieren tener cuenta en Nequi. El proceso es rápido y permite iniciar la formación sin costo, lo que amplía el acceso a conocimientos que suelen tener barreras económicas o técnicas.

El interés por este tipo de habilidades sigue creciendo. De acuerdo con el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, el 86 % de los empleadores anticipa cambios importantes en sus operaciones por el uso de inteligencia artificial, computación en la nube y análisis de datos. Esto ha impulsado la demanda de formación en estas áreas, incluso entre negocios de menor tamaño.

En ese escenario, la alianza busca conectar la capacitación tecnológica con necesidades concretas del emprendimiento, como mejorar procesos, optimizar ingresos y tomar decisiones con mayor información.

Formación en IA y nube para emprendedores en Colombia

Los cursos estarán disponibles en formato 100 % digital y en español. Incluyen contenidos bajo demanda, así como charlas mensuales en vivo con expertos que abordarán dudas y casos prácticos.

Uno de los componentes del programa es un asistente virtual basado en inteligencia artificial de AWS, que acompaña el proceso de aprendizaje y ayuda a resolver inquietudes sobre los contenidos. Al finalizar cada módulo, los participantes recibirán certificaciones digitales que pueden agregar a su hoja de vida o perfiles profesionales.

La estrategia también se conecta con el crecimiento de Nequi Negocios, que desde julio de 2025 ha sumado más de 50.000 emprendedores. La plataforma permite recibir pagos a través de códigos QR, links de pago y tarjetas, además de funciones como “tap to phone”, que convierte el celular en datáfono mediante tecnología NFC.

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Más allá de los pagos, la propuesta apunta a que los usuarios integren herramientas digitales en la administración de sus negocios. Esto incluye el seguimiento de ingresos, la organización de operaciones y el uso de datos para mejorar la toma de decisiones.

La colaboración entre Nequi y AWS se suma a otros esfuerzos por reducir la brecha digital en el país. El objetivo es facilitar el acceso a tecnologías que ya están transformando la manera en que operan los negocios, especialmente en un entorno donde la digitalización se vuelve cada vez más necesaria para competir.

El resultado es una oferta de formación gratuita en inteligencia artificial y computación en la nube que busca impactar directamente la productividad y el crecimiento de miles de emprendedores en Colombia.

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Imagen: Generada con IA