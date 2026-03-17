Gobierno abre convocatoria para financiar proyectos con IA y tecnología cuántica: así puede participar

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva convocatoria para financiar proyectos tecnológicos con impacto directo en las regiones. Bajo el nombre ColombIA Inteligente 2026, la iniciativa destinará 24 mil millones de pesos a propuestas basadas en inteligencia artificial y tecnologías cuánticas.

El programa busca apoyar desarrollos que ya cuenten con resultados previos de investigación y que puedan avanzar hacia fases de validación en entornos reales. La meta es que estas soluciones no se queden en prototipos, sino que lleguen a implementarse en comunidades y sectores productivos.

Esta es la tercera edición de la convocatoria, impulsada durante la administración de Gustavo Petro. Desde el Ministerio de Ciencia, liderado por Yesenia Olaya, se plantea fortalecer las capacidades científicas del país mediante proyectos que conecten academia, empresa y territorio.

Uno de los requisitos centrales es la conformación de alianzas. Cada propuesta deberá estar integrada por una universidad como ejecutora, una empresa nacional que actúe como socio tecnológico y organizaciones territoriales encargadas de identificar necesidades y acompañar la implementación.

En este último grupo pueden participar asociaciones campesinas, cooperativas agropecuarias y organizaciones comunitarias formalmente constituidas, siempre que cuenten con al menos un año de trayectoria.

Proyectos con impacto en los territorios

La convocatoria incorpora criterios sociales en su evaluación. Se dará mayor puntaje a iniciativas que incluyan la participación de comunidades étnicas, víctimas del conflicto, personas en proceso de reincorporación y población con discapacidad.

Las propuestas deberán enmarcarse en dos líneas principales. La primera es inteligencia artificial, con aplicaciones en biodiversidad, bioeconomía, sistemas agroalimentarios, energías renovables, educación, gestión del riesgo y salud, incluyendo diagnóstico médico.

La segunda línea corresponde a ciencias y tecnologías cuánticas. En este campo se contemplan desarrollos en procesamiento de información, comunicaciones seguras, sensores avanzados y aplicaciones relacionadas con energía sostenible y minerales estratégicos.

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Los proyectos también podrán incluir componentes de formación. Se permitirá la vinculación de talento en distintos niveles, desde investigadores posdoctorales hasta estudiantes de maestría y jóvenes vinculados a semilleros.

La convocatoria estará abierta hasta el 13 de abril de 2026. Los resultados se publicarán el 30 de junio. Cada proyecto seleccionado podrá recibir hasta 2.000 millones de pesos y contará con un plazo máximo de ejecución de 14 meses.

Del total de recursos, 16 mil millones estarán destinados a iniciativas de inteligencia artificial, mientras que 8 mil millones se asignarán a tecnologías cuánticas. La distribución refleja la intención de impulsar aplicaciones inmediatas sin dejar de fortalecer áreas emergentes.

El desafío será traducir estas propuestas en soluciones concretas. Más allá de la financiación, el alcance de ColombIA Inteligente 2026 dependerá de su capacidad para generar resultados que puedan adoptarse en los territorios y responder a necesidades reales.