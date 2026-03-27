Nueva toalla higiénica con tecnología inteligente: así funciona y busca frenar la hipervigilancia menstrual

La marca colombiana Nosotras lanzó una nueva línea de toallas higiénicas con un sistema tecnológico diseñado para disminuir el riesgo de filtraciones durante la menstruación. La propuesta parte de un problema identificado por la propia compañía: una de cada tres mujeres en el país vive su periodo con preocupación constante por posibles accidentes, una situación que afecta la rutina diaria y la sensación de seguridad.

La iniciativa se centra en el desarrollo de una tecnología patentada llamada Smart Protect, que introduce cambios en la estructura tradicional de estos productos. A diferencia de los diseños planos convencionales, este sistema modifica la forma en que la toalla absorbe y distribuye el flujo menstrual.

Según la información disponible, el funcionamiento se basa en tres componentes principales. El primero es un centro de absorción con relieve que entra en contacto directo con el cuerpo y capta el flujo de manera más rápida. El segundo es una red de canales internos que redistribuye el líquido hacia diferentes zonas, evitando su concentración en un solo punto.

El tercero es un diseño anatómico —identificado como sistema CURV— que adapta la toalla a los movimientos del cuerpo.

Es decir, lo busca es reducir el tiempo en que el flujo permanece en la superficie, uno de los factores que influye en la aparición de manchas. La tecnología está pensada para responder a descargas repentinas, que suelen ocurrir en actividades cotidianas como caminar, sentarse o cambiar de postura.

Una innovación enfocada en la experiencia diaria

El desarrollo responde a lo que la compañía describe como “hipervigilancia menstrual”, un comportamiento marcado por la revisión constante del estado de la toalla y la preocupación por filtraciones. Esta situación puede generar interrupciones en la rutina y afectar la concentración.

Frente a esto, la nueva tecnología apunta a ofrecer una absorción más rápida y una distribución más eficiente del flujo. En pruebas con usuarias, una mayoría asoció el sistema con mayor sensación de protección y percibió mejoras en la capacidad de absorción frente a versiones anteriores.

Más allá de los resultados reportados por la marca, el lanzamiento buscó un cambio en el diseño de productos de cuidado menstrual. Las toallas higiénicas han evolucionado hacia estructuras más complejas, que buscan adaptarse al movimiento del cuerpo y no solo a condiciones estáticas.

Para las personas interesadas, el acceso a esta innovación no requiere inscripción ni procesos adicionales. El producto se integra a la oferta disponible en puntos de venta habituales, por lo que su adopción depende de la elección de cada consumidora frente a otras opciones del mercado.

El avance pone el foco en un aspecto cotidiano que suele pasar desapercibido: la relación entre la confianza en el producto y la libertad de movimiento durante el periodo. La apuesta tecnológica busca reducir esa tensión, aunque su impacto real dependerá de la experiencia de uso en diferentes contextos.