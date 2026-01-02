HONOR prepara la presentación de un nuevo smartphone centrado en la autonomía dentro de la gama media-alta. El HONOR Power 2 será anunciado oficialmente en China el 5 de enero de 2026 y da continuidad a una serie orientada a usuarios que priorizan largas jornadas de uso sin depender constantemente del cargador.

El HONOR Power 2 integra una batería de 10.080 mAh con carga rápida por cable de 80 W, una mejora clara frente al HONOR Power anterior, que ofrecía 8.000 mAh y hasta dos días de uso normal. Este incremento refuerza la autonomía como el principal argumento del dispositivo.

Según datos facilitados por la propia marca, el terminal supera las 20 horas de pantalla activa, alcanza hasta 22 horas de reproducción de vídeo corto y ofrece más de 14 horas de juego continuo con una sola carga. No incluye carga inalámbrica, en línea con su enfoque práctico.

En el apartado técnico, el dispositivo incorpora una pantalla OLED LTPS de 6,79 pulgadas con resolución 1,5K, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo HDR de 8.000 nits. Esta configuración está pensada para una experiencia fluida y buena visibilidad en exteriores.

El rendimiento queda a cargo del MediaTek Dimensity 8500 Elite, un salto generacional frente al Snapdragon 7 Gen 3 que refuerza el enfoque del dispositivo en eficiencia energética y estabilidad en usos prolongados, en línea con la propuesta del HONOR Power 2 para sesiones intensivas y continuas.

El smartphone llegará con 12 GB de RAM, opciones de almacenamiento interno de 256 o 512 GB y hasta 12 GB adicionales de RAM virtual. Todo el conjunto funciona bajo Android 16 con la capa MagicOS 10, centrada en optimización y seguridad del sistema.

La propuesta fotográfica mantiene un enfoque funcional, con un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 5 megapíxeles y una cámara frontal de 16 megapíxeles. No busca competir con la gama alta en fotografía, pero cubre las necesidades del día a día.

A nivel de diseño, el HONOR Power 2 adopta un módulo de cámaras trasero rectangular y estará disponible en los colores Snow White, Midnight Black y Sunrise Orange. A pesar de su batería, mantiene 7,98 mm de grosor y un peso de 216 gramos.

El dispositivo cuenta además con certificaciones IP68, IP69 e IP69K, lo que garantiza resistencia al agua y al polvo incluso en condiciones exigentes. En conectividad, incluye 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC y sensor de huellas bajo pantalla.

El lanzamiento oficial está previsto para las 19:30 horas en China, equivalente a las 12:30 en España. HONOR no ha confirmado el precio ni la disponibilidad fuera del mercado chino, aunque las filtraciones apuntan a un coste cercano a los 400 euros.

HONOR Power 2 vs HONOR Power: diferencias más importantes

Especificación HONOR Power 2 HONOR Power Batería 10.080 mAh 8.000 mAh Carga rápida por cable 80 W 66 W Procesador MediaTek Dimensity 8500 Elite Snapdragon 7 Gen 3 Sistema operativo Android 16 + MagicOS 10 Android 15 + Magic UI 9 Peso 216 g 209 g Grosor 7,98 mm 8 mm

