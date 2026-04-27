Michel Brown presenta “Parceros”, el documental de History sobre jóvenes que cambian su vida en Medellín

El canal History presentará el próximo 29 de abril el documental “Parceros”, una producción que pone la mirada sobre una iniciativa social en Medellín dirigida a jóvenes en situación de vulnerabilidad. La pieza, de 43 minutos, recorre historias reales marcadas por la violencia, pero también por procesos de transformación que han tomado forma a través del acompañamiento institucional.

El proyecto audiovisual surge de una alianza entre el canal y la Alcaldía de Medellín. Más que un retrato, la producción se acerca a las vidas de tres jóvenes que han pasado por el programa Parceros, una estrategia pública que busca prevenir que niños, adolescentes y adultos jóvenes sean reclutados por estructuras criminales.

La serie sigue a Marcela, Alejandro y Juan Sebastián, conocido como “Raíces”. Cada uno llega desde realidades distintas, pero con un punto en común, haber enfrentado contextos de exclusión. Marcela, por ejemplo, logró dejar atrás situaciones de explotación y hoy trabaja en programas comunitarios. Alejandro, que vivió en la calle desde muy joven, ahora tiene su propio negocio. Juan Sebastián encontró en la música una forma de reconstruir su vida tras experiencias personales difíciles.

El actor Michel Brown acompaña este recorrido y se involucra directamente en las historias. Su papel no se limita a narrar, también conversa y convive con los protagonistas, lo que le da al documental un tono cercano.

Un programa social que busca frenar el reclutamiento juvenil

Parceros es una iniciativa liderada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín. Su objetivo es ofrecer alternativas reales a jóvenes que viven en entornos donde las organizaciones criminales siguen teniendo presencia.

En la ciudad operan cientos de grupos ilegales que reclutan menores cada año. Frente a esa realidad, el programa trabaja con formación académica, apoyo psicológico y acceso a oportunidades laborales. También incluye acompañamiento a personas privadas de la libertad, con la intención de facilitar su reintegración.

Desde su puesta en marcha en 2024, más de 9.000 personas han sido atendidas. La meta de la administración local es alcanzar a 15.000 beneficiarios durante el actual periodo de gobierno.

El documental no solo muestra los resultados individuales, también intenta reflejar el alcance colectivo. Las historias evidencian cómo el acceso a educación, empleo y redes de apoyo puede influir en decisiones que cambian trayectorias de vida.

Cómo acceder al programa Parceros

Las personas interesadas en participar en Parceros pueden acercarse a los canales de atención de la Alcaldía de Medellín, especialmente a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. El programa prioriza a jóvenes en riesgo de vinculación con actividades ilegales, así como a quienes buscan salir de esos entornos.

El proceso incluye una caracterización inicial, donde se identifican las condiciones de cada participante. A partir de allí se define un plan que puede incluir formación, acceso a empleo o acompañamiento psicosocial.

Además del trabajo institucional, el programa articula esfuerzos con organizaciones sociales y comunitarias, lo que permite ampliar su alcance en diferentes comunas de la ciudad.

El documental “Parceros” se emitirá en toda América Latina y busca abrir una conversación sobre el papel de las segundas oportunidades. La producción pone en evidencia que, detrás de las cifras, hay historias que muestran otras formas de construir futuro.