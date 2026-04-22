A un año de la muerte de José “Pepe” Mujica, su voz vuelve a escena en un formato íntimo. El canal HISTORY 2 anunció el estreno de “Pepe Mujica: un pasajero infinito”, un documental que recoge una de las últimas entrevistas del exmandatario uruguayo y propone una mirada más personal sobre su vida y sus ideas.

El especial se emitirá el martes 28 de abril a las 20:55 en Colombia y también estará disponible en YouTube, lo que amplía el acceso para audiencias fuera de la televisión por cable. Con una duración de 30 minutos, la producción se presenta como una pieza breve, pero cargada de reflexiones.

Más allá de repasar su trayectoria política, el documental se centra en el pensamiento de José Mujica. Su testimonio gira en torno al paso del tiempo, el sentido de la vida y las tensiones entre el consumo y la existencia humana. En uno de los momentos más recordados, plantea que la sociedad moderna vive atrapada en una lógica de acumulación que no siempre se traduce en bienestar.

El material adquiere un peso especial por el momento en que fue grabado. Mujica falleció el 13 de mayo de 2025, a los 89 años, tras enfrentar un cáncer que él mismo había hecho público meses antes. Su muerte generó reacciones en toda América Latina y consolidó su figura como uno de los líderes más singulares de la región.

Una conversación sin filtros

Dirigido por Emiliano Sette, el documental se desarrolla en la chacra de Mujica, en las afueras de Montevideo. Allí, lejos de los protocolos del poder, el exmandatario habla con franqueza sobre política, amor, muerte y medio ambiente.

La producción evita el tono tradicional de los perfiles biográficos. En lugar de reconstrucciones o archivos extensos, apuesta por una conversación directa. Esa decisión permite que el relato avance a partir de las propias palabras de Mujica, sin intermediarios.

Durante la entrevista, el ex presidente también deja ver su postura frente a los desafíos globales. Para él, los problemas ambientales no responden únicamente a factores naturales, sino a decisiones políticas que no se toman a tiempo. Su crítica apunta a la falta de acción pese a la evidencia disponible.

Un legado que trasciende la política

Mujica gobernó Uruguay entre 2010 y 2015 y durante ese periodo impulsó reformas que tuvieron impacto internacional. Entre ellas, la legalización del matrimonio igualitario y la regulación del mercado de cannabis. Sin embargo, su reconocimiento global no se limitó a esas decisiones.

Su estilo de vida marcó una diferencia. Vivió en su finca rural, donó gran parte de su salario y mantuvo una rutina alejada de los privilegios del poder. Esa coherencia entre discurso y práctica lo convirtió en una figura admirada más allá de las fronteras de Uruguay.

El documental retoma esa dimensión humana. No busca solo recordar al político, sino al hombre que cuestionó las ideas tradicionales de progreso. Sus reflexiones invitan a pensar en el uso del tiempo y en las prioridades que guían la vida cotidiana.

Con este estreno, HISTORY 2 suma un nuevo título a su catálogo de contenidos culturales y documentales. La emisión también tendrá repeticiones el 13 de mayo, fecha del fallecimiento de Mujica, y el 20 de mayo, día de su nacimiento.