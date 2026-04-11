Amazon acaba de presentar un nuevo nivel de suscripción para su plataforma de streaming que va más allá de eliminar la publicidad. Prime Video Ultra sustituye al anterior plan sin anuncios y llega con una propuesta más ambiciosa, con mayor calidad de imagen y sonido, más pantallas simultáneas y el doble de descargas para ver contenido sin conexión.

Además, este cambio marca un giro importante en el servicio: el contenido en 4K deja de estar incluido en el plan estándar y pasa a ser exclusivo de este nuevo nivel Ultra.

Las novedades del nuevo plan premium

El cambio más notable es el acceso exclusivo a resolución UHD/4K con Dolby Vision, una tecnología de alto rango dinámico que ajusta brillo y color de forma dinámica en cada escena (disponible en contenido y dispositivos compatibles). En audio, Ultra incorpora Dolby Atmos, el estándar de sonido espacial que acerca la experiencia sonora a la de una sala de cine (también sujeto a compatibilidad).

Las transmisiones simultáneas suben de tres a cinco y el límite de descargas para consumo offline pasa de 25 a 100 títulos. Para hogares con varios usuarios activos o personas que viajan con frecuencia, estas cifras pueden inclinar la decisión. Los límites aplican a todos los perfiles vinculados a una misma cuenta.

Un detalle relevante es que la eliminación de anuncios no es absoluta. Los eventos deportivos en vivo como partidos de la NFL, la NBA, la NASCAR o torneos como el Masters, y otros contenidos con publicidad, pueden seguir incluyendo interrupciones incluso dentro del plan Ultra.

Además, este nuevo nivel responde a un cambio en la estrategia de la compañía. Según el sitio oficial de Amazon, ofrecer streaming sin anuncios junto con funciones premium implica una inversión significativa, por lo que este modelo busca alinearse con otras plataformas y dar a los usuarios mayor flexibilidad para elegir cómo consumir contenido.

Qué cambia en la membresía Prime estándar con este lanzamiento

Sin costo adicional, los miembros Prime pasan de tres a cuatro transmisiones simultáneas y de 25 a 50 descargas offline. Dolby Vision también se suma al plan estándar como novedad (en contenido y dispositivos compatibles). Lo que permanece igual es la presencia de anuncios limitados en parte del catálogo, que sigue siendo la diferencia más clara entre ambas opciones.

Sin embargo, uno de los cambios más importantes es que el plan estándar deja de ofrecer esta calidad de imagen, quedándose en HD y HDR. Esto convierte a Ultra en la única opción para acceder a la máxima calidad dentro del servicio, especialmente ahora que el acceso al contenido en 4K tiene un costo adicional.

En cuanto al contenido, ambos niveles acceden exactamente al mismo catálogo, con producciones originales de Amazon MGM Studios como Fallout, Reacher, The Boys o El Señor de los Anillos, deportes exclusivos en vivo y películas con licencia. La distinción no está en lo que se ve, sino en cómo se ve.

Comparativa de planes · Prime Video

Característica Prime incluido Prime Video Ultra Anuncios Anuncios limitados Sin anuncios* Calidad de video HD · HDR10+ · Dolby Vision UHD / 4K · Dolby Vision Audio Estéreo / 5.1 Dolby Atmos Pantallas simultáneas 4 transmisiones 5 transmisiones Descargas offline 50 títulos 100 títulos Precio mensual $14.99 USD $14.99 + $4.99 USD Precio anual $139 USD $139 + $45.99 USD

*Los eventos deportivos en vivo y contenidos con publicidad pueden incluir anuncios incluso en el plan Ultra.

Prime Video Ultra: precio y disponibilidad

El acceso al nuevo nivel tiene un costo de $4.99 USD mensuales. Para contratarlo se requiere una membresía Prime activa o una suscripción independiente al servicio de video. La membresía Prime se mantiene sin cambios en $14.99 USD al mes o $139 USD al año.

Quienes ya cuentan con Prime anual pueden optar además por el plan Ultra anual a $45.99 USD, un ahorro del 23% frente al pago mensual acumulado durante doce meses. Por ahora el servicio está disponible únicamente en Estados Unidos, con expansión a otros mercados prevista para los próximos meses sin fecha confirmada.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT