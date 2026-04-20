Filtraciones publicadas en Weibo por Smart Pikachu señalan que Honor desarrolla un nuevo integrante para la serie Magic 9. Identificado como Magic 9 Pro Max, este modelo acompañaría a las versiones estándar y Pro con un lanzamiento previsto para octubre en China. Hasta el momento, la compañía mantiene reserva y no ha confirmado estos datos.



La apuesta fotográfica más ambiciosa de Honor

Las filtraciones apuntan a un sistema con dos sensores de 200 MP: uno principal y un teleobjetivo periscópico. Digital Chat Station menciona como opciones el OmniVision OV52B (1/1,3″) y el OVB0D (1/1,12″). El tamaño de estos componentes favorece la captura de luz y mejora el rendimiento en condiciones de baja iluminación.

El sensor OVB0D incorpora tecnologías LOFIC Gen 2 y DCG para gestionar zonas de alta luminosidad. Este enfoque reduce la sobreexposición en escenas complejas, manteniendo el detalle tanto en luces como en sombras.

También se esperan mejoras en estabilización para reducir vibraciones en vídeo y desenfoques en fotografía. A esto se suma un sistema de procesamiento de imagen con respaldo de ARRI, firma alemana cuya colaboración con Honor fue anunciada en el MWC 2026 y que apunta a un tratamiento de color más cercano a estándares cinematográficos.

Honor Magic 9 Pro Max: potencia y autonomía extrema

El apartado técnico estaría liderado por el Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm, cuya presentación se espera para septiembre de 2026. Fabricado por TSMC en proceso de 2 nanómetros, este chip busca mejorar eficiencia energética y rendimiento. La pantalla sería un panel LTPO OLED de 6,85 pulgadas con sensor de huellas ultrasónico integrado.

La autonomía subiría hasta los 8.000 mAh, por encima de los 7.000 mAh del Magic 8. Esta capacidad, junto con la carga inalámbrica, situaría al equipo entre los más destacados en duración dentro de la gama alta. Las mismas filtraciones apuntan a que este modelo podría reemplazar a la variante “Ultra”, lo que implicaría un ajuste en la nomenclatura.

Por ahora, el equipo sigue en fase de pruebas, por lo que tanto las especificaciones como el nombre “Pro Max” podrían cambiar. Hasta el momento, Honor no ha emitido anuncios oficiales sobre la serie Magic 9.

Imagen: Honor / Editada con IA / Gemini