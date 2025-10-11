HONOR ya tiene fecha para su próximo gran anuncio. El 15 de octubre presentará oficialmente la Serie Magic 8, compuesta por dos modelos: Magic 8 y Magic 8 Pro. Esta nueva generación llega con mejoras en diseño, rendimiento y una apuesta clara por la inteligencia artificial.

Uno de los cambios más destacados es la incorporación de un botón físico diseñado para activar funciones inteligentes. Con solo un toque, será posible utilizar herramientas como transcripción de voz, edición inteligente de imágenes, traducción en tiempo real o búsqueda contextual. Todo esto estará integrado en el nuevo sistema operativo de la marca, MagicOS 10, basado en Android 16.

Tanto el Magic 8 como el 8 Pro estarán impulsados por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. HONOR asegura que este nuevo sistema ofrecerá una experiencia más fluida, optimizada y potenciada por inteligencia artificial, con funciones que operarán directamente en el dispositivo sin depender de la nube.

El Magic 8 Pro se perfila como el modelo más completo de la serie. Contará con una pantalla OLED curva de 6.7 pulgadas, tasa de actualización de 120 Hz y una batería de 7,200 mAh con carga rápida de 120 W y carga inalámbrica de 80 W. Esta generación también introduce mejoras en seguridad, ya que se espera la integración de reconocimiento facial 3D combinado con lector de huella ultrasónico.

En fotografía, el dispositivo contará con una triple cámara trasera compuesta por un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular también de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 200 MP con estabilización óptica. La cámara frontal alcanzará los 50 MP, orientada a mejorar las videollamadas y las selfies con alto nivel de detalle.

Por su parte, el modelo estándar mantendrá especificaciones potentes. Incluirá una pantalla plana de 6.58 pulgadas, batería de 7,000 mAh con carga rápida de 90 W y un sistema de cámaras traseras similar al del modelo Pro.

Ambos dispositivos estarán disponibles en cuatro colores confirmados que son Snow White (Blanco Nieve), Velvet Black (Negro Terciopelo), Rising Sun Gold (Dorado Amanecer) y Azure (Azul Celeste). Su diseño combina materiales reflectivos y acabados texturizados en línea con la estética premium de la marca.

Además de los teléfonos, HONOR presentará otros dispositivos durante el mismo evento. Entre ellos se encuentran las nuevas tabletas MagicPad 3 y 3 Pro, el reloj inteligente Magic Watch 5 Pro y los auriculares Earbuds 4, todos integrados dentro del ecosistema de MagicOS 10.

Con esta serie, la marca refuerza su visión de un entorno más conectado, fluido y potenciado por inteligencia artificial. El nuevo botón dedicado es apenas el comienzo de un enfoque más centrado en funciones inteligentes accesibles al instante.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT