OnePlus 15: diseño “Sand Storm” confirmado, con mejoras filtradas en pantalla y cámara

OnePlus ha confirmado que su próximo modelo insignia, el OnePlus 15, se lanzará en China el 19 de octubre de 2025, con disponibilidad global en las semanas siguientes.



Además del anuncio de la fecha, la marca presentó oficialmente su nuevo diseño “Sand Storm” y confirmó la integración del procesador Snapdragon 8 Gen 5, el más potente que ha utilizado.

El acabado “Sand Storm” destaca por su tono beige mate, inspirado en paisajes desérticos. La textura suave al tacto no solo mejora el agarre, sino que también reduce la visibilidad de huellas. Esta propuesta estética busca posicionar al dispositivo con una identidad visual propia dentro del catálogo premium de la compañía.

En el apartado de materiales, OnePlus indicó que el marco y el módulo de cámara fueron tratados con oxidación microarco (MAO), lo que genera una capa protectora sobre el metal, resistente al desgaste. La parte trasera, fabricada en fibra de vidrio, permite mantener el dispositivo ligero sin sacrificar rigidez estructural ni sensación de calidad al tacto.

Aunque la marca aún no ha revelado todos los detalles del sistema fotográfico, filtraciones apuntan a que mantendrá una triple cámara trasera de 50 megapíxeles. Esta vendría acompañada por un nuevo motor de imagen denominado DetailMax, que utilizará inteligencia artificial para optimizar nitidez, contraste y reproducción de color en todo tipo de escenas.

También se han anticipado mejoras en la pantalla. Se espera que el OnePlus 15 cuente con un panel OLED de 6,78 pulgadas, frecuencia de actualización de hasta 165 Hz y un brillo máximo de 1.800 nits. Estas características lo posicionarían como uno de los dispositivos con mejor experiencia visual dentro de la gama alta Android.

En autonomía, fuentes no oficiales señalan que la batería podría alcanzar los 7.300 mAh. Además, incluiría carga rápida de 120 W por cable y 50 W de forma inalámbrica. Si se confirma, esta combinación representaría un avance notable frente a generaciones anteriores, reforzando su apuesta por el rendimiento energético sin compromisos.

Por ahora, lo único confirmado por OnePlus corresponde al diseño, los materiales y el procesador. Sin embargo, varios reportes señalan que el dispositivo también incorporará mejoras importantes en pantalla, fotografía y autonomía. Será necesario esperar al evento oficial para conocer con certeza todas las características técnicas del nuevo modelo.

Con este lanzamiento, OnePlus refuerza su presencia en el competitivo mercado premium Android. La apuesta combina un diseño elegante, materiales duraderos y el procesador más potente de su historia. Todo ello en un contexto desafiante para 2025, con propuestas avanzadas de Apple, Google y Xiaomi que también buscarán liderar la gama alta.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT