Apple y OnePlus coinciden en la gama más alta, pero con estrategias muy diferentes. El iPhone 17 Pro Max apuesta por la continuidad de su ecosistema y el vídeo profesional como principales argumentos. El OnePlus 13 se distingue por ofrecer mayor autonomía y recargas rápidas para quienes priorizan movilidad y precio más contenido.



En pantalla, el iPhone 17 Pro Max integra un panel OLED de 6,9 pulgadas con tasa adaptativa de 120 Hz y brillo máximo de 3.000 nits. Su ventaja está en la reducción de reflejos y la uniformidad del color. El OnePlus 13 monta un AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución QHD+ y hasta 4.500 nits, lo que asegura mejor visibilidad en exteriores.

En potencia, Apple equipa su chip A19 Pro con 12 GB de RAM y un sistema de disipación mejorado que mantiene la estabilidad en sesiones largas. OnePlus recurre al Snapdragon 8 Elite con configuraciones de 12 o 16 GB, que ofrecen más margen en multitarea y la opción de ajustar gráficos y consumo según las necesidades del usuario.

En cámaras, el iPhone 17 Pro Max combina tres sensores de 48 MP con un teleobjetivo de hasta 8x y destaca en grabación de vídeo con soporte ProRes y Dolby Vision. El OnePlus 13 integra tres sensores de 50 MP firmados por Hasselblad con teleobjetivo 3x. El primero ofrece mejores herramientas para grabación profesional, mientras que el segundo aporta versatilidad en fotografía casual.

En batería, el OnePlus 13 sobresale con 6.000 mAh y carga de 100 W por cable y 50 W inalámbrica, que permite recuperar gran parte de la energía en menos de media hora. El iPhone 17 Pro Max ronda los 5.088 mAh con carga de 40 W y soporte MagSafe/Qi2, suficiente para un día completo pero con menor velocidad de recarga.

En diseño, ambos cuentan con certificación IP68 frente a agua y polvo. Apple mantiene aluminio y Ceramic Shield en un dispositivo más pesado, mientras que OnePlus opta por un cuerpo ligero y conserva su característico deslizador lateral para alternar entre modos de sonido.

En disponibilidad, el iPhone 17 Pro Max salió al mercado global el 19 de septiembre de 2025 y está presente en más de 60 países, incluidos España y Colombia. El OnePlus 13 se lanzó el 7 de enero de 2025 y se encuentra a la venta en la web oficial de la marca, distribuidores europeos y plataformas online con envío internacional.

Tabla comparativa de especificaciones: iPhone 17 Pro Max vs OnePlus 13

Característica iPhone 17 Pro Max OnePlus 13 Pantalla 6,9″ OLED, 120 Hz, 3.000 nits 6,82″ AMOLED QHD+, 120 Hz, 4.500 nits Procesador A19 Pro Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB 12 GB / 16 GB Cámaras traseras Triple 48 MP, telefoto hasta 8× Triple 50 MP Hasselblad, telefoto 3× Cámara frontal 18 MP 32 MP Batería y carga ~5.088 mAh, 40 W + MagSafe/Qi2 6.000 mAh, 100 W cable, 50 W inalám. Extras Ecosistema Apple, vídeo ProRes/Dolby Deslizador de alertas, OxygenOS 15 Resistencia IP68 IP68 Precio de lanzamiento 1.469 € (≈ 1.586 USD) 781 € (≈ 845 USD) Disponibilidad Desde 19 septiembre 2025 en mercados globales Desde 7 enero 2025, venta global y online

El iPhone 17 Pro Max es la opción indicada si buscas rendimiento sostenido, herramientas de vídeo profesional, actualizaciones garantizadas y la integración fluida con otros dispositivos Apple. El OnePlus 13 resulta más atractivo si priorizas batería de larga duración, carga ultrarrápida, potencia configurable y un precio más competitivo dentro de la gama alta.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT