Dos de los lanzamientos más esperados llegan al segmento premium. Apple presenta el iPhone 17 Pro Max con continuidad y ecosistema como principales fortalezas. Xiaomi responde con el 17 Pro Max, que destaca por batería amplia, carga ultrarrápida y una segunda pantalla trasera.

Diseño, continuidad frente a innovación arriesgada

El iPhone 17 Pro Max conserva la línea clásica de Apple, con cuerpo en aleación y un peso de 233 gramos. Xiaomi arriesga más al sumar una pantalla secundaria trasera sin sacrificar ligereza. En la práctica, el iPhone se siente más sólido en mano, mientras que el Xiaomi resulta más cómodo para llevar en el bolsillo gracias a su menor grosor y peso.

Pantallas, lo familiar frente a una doble experiencia

El iPhone incorpora una pantalla OLED de 6,9 pulgadas con refresco de 120 Hz. Xiaomi ofrece también 6,9 pulgadas, pero añade 3.500 nits de brillo máximo y una segunda pantalla trasera de 2,9 pulgadas. En el día a día, la diferencia práctica es que el iPhone garantiza buena lectura bajo sol, mientras que el Xiaomi permite usar la cámara principal como visor para selfies.

Rendimiento, dos chips y dos ecosistemas

El chip A19 Pro del iPhone ofrece eficiencia junto con iOS 26 y funciones de inteligencia artificial en el dispositivo. Xiaomi integra el Snapdragon 8 Elite Gen 5 bajo HyperOS 3 basado en Android 16. Ambos rinden con fluidez, aunque en lo cotidiano la ventaja de Apple está en la integración fluida con otros equipos, mientras Xiaomi resalta por mayor libertad para personalizar la experiencia.

Fotografía, consistencia frente a versatilidad

El iPhone monta tres lentes de 48 MP con LiDAR, que aportan precisión en baja luz y aplicaciones de realidad aumentada. Xiaomi suma tres lentes de 50 MP junto con Leica y aprovecha la pantalla trasera para selfies con la cámara principal. En el uso real, Apple ofrece resultados confiables en cualquier situación, mientras Xiaomi habilita más posibilidades creativas para quien disfruta experimentar.

Autonomía, eficiencia o batería a lo grande

Apple promete hasta 39 horas de reproducción de video y un 50 % de carga en veinte minutos. Xiaomi responde con 7.500 mAh y carga de 100 W, además de inalámbrica e inversa. Para el usuario final, esto significa que el iPhone resiste un día de uso intenso, mientras el Xiaomi permite olvidarse del cargador incluso en viajes largos y recuperar energía en minutos.

Ecosistema, respaldo global frente a dudas de disponibilidad

El iPhone se conecta con facilidad a 5G, Wi-Fi de última generación, Bluetooth y servicios satelitales, además de integrarse con dispositivos Apple. Xiaomi ofrece la misma conectividad y suma funciones en su segunda pantalla, aunque sin confirmación de lanzamiento global. En lo práctico, el iPhone da tranquilidad a quienes viajan y esperan soporte en cualquier país, mientras que el Xiaomi puede estar limitado a mercados puntuales.

Lo mejor y lo peor de cada modelo

iPhone 17 Pro Max

Lo mejor es la integración completa con el ecosistema Apple, la calidad fotográfica consistente y el respaldo internacional asegurado.

Lo menos favorable es el precio elevado de lanzamiento y una batería más limitada que la de sus rivales.

Xiaomi 17 Pro Max

Lo mejor es la batería de 7.500 mAh con carga ultrarrápida, la versatilidad que aporta la segunda pantalla trasera y el conjunto fotográfico firmado con Leica.

Lo menos favorable es la incertidumbre sobre su disponibilidad internacional y el soporte limitado fuera de China.

Usabilidad en la vida real

En el día a día, el peso del iPhone puede sentirse más robusto, mientras que el Xiaomi resulta más ligero. La carga ultrarrápida de Xiaomi favorece a quienes tienen poco tiempo, mientras Apple apuesta por eficiencia energética y ritmo más pausado. Los usuarios del ecosistema Apple obtienen ventajas de integración, en tanto que Xiaomi brinda flexibilidad y opciones de personalización.

Otro aspecto clave es el soporte. Apple garantiza años de actualizaciones y asistencia global, lo que ofrece seguridad a largo plazo. Xiaomi, en cambio, depende de la política de actualizaciones en cada región, lo que puede generar dudas fuera de China. También hay diferencias en la garantía y disponibilidad, ya que Apple distribuye globalmente, mientras Xiaomi se limita primero a su mercado local.

Tabla comparativa de especificaciones

Característica iPhone 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max Fecha de lanzamiento 9 de septiembre de 2025 27 de septiembre de 2025 (China) Fecha de disponibilidad 19 de septiembre de 2025 27 de septiembre de 2025 (China) Precio de lanzamiento (USD) US$1.199 en Estados Unidos (modelo base de 256 GB) US$840 (12 GB + 512 GB) · US$880 (16 GB + 512 GB) · US$975 (16 GB + 1 TB) en China Procesador Chip A19 Pro de Apple Snapdragon 8 Elite Gen 5 Sistema operativo iOS 26 HyperOS 3 basado en Android 16 Pantalla tamaño y tipo 6,9 pulgadas OLED 6,9 pulgadas AMOLED LTPO Resolución, brillo y refresco Alta resolución con 120 Hz de refresco Brillo máximo de 3.500 nits y 120 Hz de refresco Pantalla secundaria No disponible 2,9 pulgadas trasera para notificaciones, widgets y visor de cámara Cámaras traseras Triple de 48 MP con escáner LiDAR Triple de 50 MP con lentes Leica Batería capacidad Hasta 39 horas de reproducción de video 7.500 mAh de capacidad Tipos y velocidad de carga Carga rápida al 50 % en 20 minutos Carga rápida de 100 W, inalámbrica de 50 W e inversa de 22,5 W Dimensiones y peso 163,4 × 78 × 8,75 mm · 233 g 162,9 × 77,6 × 8,06 mm · 219 g Conectividad 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC y satélite 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, satélite y pantalla trasera funcional Resistencia IP68 contra agua y polvo IP68 contra agua y polvo

* Los valores corresponden al lanzamiento en Estados Unidos en el caso de Apple y al lanzamiento en China en el caso de Xiaomi. En otros mercados pueden variar según impuestos, divisas o distribución.

El iPhone 17 Pro Max se presenta como una elección segura para quienes priorizan estabilidad, soporte y un ecosistema integrado. El Xiaomi 17 Pro Max ofrece una alternativa más ambiciosa en batería y funciones diferenciadoras, aunque con incertidumbre fuera de China.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT