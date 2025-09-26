Los fabricantes Apple y Google vuelven a enfrentarse en la gama más alta. El iPhone 17 Pro Max y el Pixel 10 Pro XL reúnen lo mejor de cada compañía en diseño, pantalla, batería y software con inteligencia artificial. Dos visiones distintas de lo que significa un smartphone completo que buscan ser la opción definitiva para ti en 2025.
Diseño y ergonomía: dos filosofías en la mano
Ambos superan los 230 gramos. El iPhone apuesta por una estructura unibody con bordes definidos y un reparto de peso más equilibrado. El modelo de Google, en cambio, se decanta por una trasera mate que ofrece mejor agarre y disimula huellas. Los dos cumplen con certificación IP68 frente a agua y polvo.
Pantallas: brillo, color y legibilidad al sol
El iPhone 17 Pro Max llega con un panel Super Retina XDR de 6,9 pulgadas que alcanza 3000 nits en exteriores y suma una capa antirreflejos para mejorar la visibilidad bajo el sol. El Pixel 10 Pro XL opta por OLED LTPO de 6,8 pulgadas, resolución algo más alta y hasta 3300 nits de brillo puntual. Ambos ofrecen 120 Hz, aunque iOS transmite una fluidez más continua.
Software con IA: asistentes que piensan diferente
En iOS 26, Apple Intelligence está integrado en mensajes, fotos y correo con foco en privacidad y conexión con el resto de dispositivos de la marca. Android 16 en el Pixel 10 Pro XL apuesta por Gemini, con más funciones experimentales y automatización en cámara y productividad. Apple no fija plazos de soporte pero ofrece varios años de actualizaciones, mientras Google garantiza siete años con Pixel Drops.
Potencia y rendimiento: músculo frente a automatización
El A19 Pro del iPhone prioriza el rendimiento sostenido, con ventajas en videojuegos exigentes y edición de vídeo profesional. El Tensor G5 del Pixel, apoyado en 16 GB de RAM, optimiza tareas de inteligencia artificial y ofrece fluidez en multitarea. Ambos rinden con solvencia, aunque con enfoques distintos.
Te puede interesar: iPhone 17 Pro Max o Galaxy S25 Ultra: elegir ya no es cuestión de potencia, sino de experiencia
Autonomía y carga: eficiencia contra capacidad
El iPhone 17 Pro Max integra 5000 mAh con carga rápida de 40 W y MagSafe inalámbrico de 25 W. Gracias a su optimización energética, puede darte hasta día y medio de uso moderado. El Pixel 10 Pro XL monta 5200 mAh y carga a 45 W por cable, alcanzando un 70 % en media hora. Apple apuesta por preservar la batería en el tiempo y Google por ofrecer más capacidad y rapidez.
Cámaras y vídeo: set de rodaje o foto inmediata
El iPhone se sitúa como líder en vídeo con Dolby Vision, ProRes y estabilización avanzada, pensado para quienes buscan grabaciones de nivel profesional. El Pixel brilla en fotografía rápida con escenas nocturnas más iluminadas, retratos equilibrados y un zoom convincente hasta los quince aumentos. En selfies, el dispositivo de Google ofrece mayor detalle.
Comparativa de especificaciones: iPhone 17 Pro Max vs Pixel 10 Pro XL
|Característica
|Apple iPhone 17 Pro Max
|Google Pixel 10 Pro XL
|Fecha de lanzamiento
|9 de septiembre de 2025
|20 de agosto de 2025
|Dimensiones y peso
|78 × 163,4 × 8,8 mm · 231 g
|76,6 × 162,8 × 8,5 mm · 232 g
|Sistema operativo
|iOS 26
|Android 16
|Pantalla
|Super Retina XDR OLED 6,9″ · 120 Hz · 2868 × 1320 px · hasta 3000 nits
|OLED LTPO 6,8″ · 120 Hz · 1344 × 2992 px · hasta 3300 nits
|Cámaras traseras
|48 MP principal + 48 MP ultra gran angular + tele 100 mm + modo 8x
|50 MP principal + 48 MP ultra gran angular + 48 MP tele 5x
|Cámara frontal
|18 MP
|42 MP
|Procesador
|Apple A19 Pro
|Google Tensor G5
|Memoria RAM
|12 GB
|16 GB
|Almacenamiento
|256 GB a 2 TB
|256 GB a 1 TB
|Batería y carga
|5000 mAh · 40 W cable · 25 W MagSafe/Qi2
|5200 mAh · 45 W cable · 25 W inalámbrica Qi2
|Conectividad
|5G · Bluetooth 6 · NFC
|5G · Bluetooth 6 · NFC
|Precio de lanzamiento
|1469 USD
|1299 USD
La decisión entre iPhone 17 Pro Max y Pixel 10 Pro XL depende de lo que tú priorices. Si buscas grabación profesional, juegos con estabilidad y aprovechar todo el ecosistema Apple, el iPhone se ajusta mejor a tus necesidades. Si prefieres fotografía versátil y un mayor protagonismo de la inteligencia artificial en tu día a día, el Pixel es la opción que más te conviene.
Imagen: Generada con IA / ChatGPT