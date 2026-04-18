vivo X300 Ultra vs vivo X300 Pro: diferencias clave, cuál es mejor y cuál comprar en 2026

En la nueva generación de gama alta, vivo X300 Ultra y vivo X300 Pro llegan como dos propuestas que, aunque comparten ADN, apuntan a públicos distintos. A simple vista pueden parecer similares, pero al revisar a fondo sus especificaciones y lo que ofrecen en el uso real, aparecen diferencias que pueden inclinar la decisión de compra.

Ambos modelos comparten una base sólida: resistencia IP68/IP69, Android 16 con OriginOS 6, pantallas AMOLED de alto brillo y configuraciones de memoria avanzadas. Sin embargo, la estrategia de vivo no es duplicar equipos, sino segmentar la experiencia.

Rendimiento, pantalla y batería: dónde el Ultra toma ventaja

El primer punto de quiebre está en el rendimiento. El X300 Ultra integra el Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno de los procesadores más avanzados del mercado, mientras que el X300 Pro utiliza el Dimensity 9500. Aunque ambos chips están fabricados en 3 nm y ofrecen un desempeño sobresaliente, el procesador de Qualcomm tiene una ligera ventaja en potencia gráfica y eficiencia en tareas exigentes.

La pantalla refuerza esa diferencia. El Ultra ofrece un panel de 6,82 pulgadas con resolución 2K y tasa de refresco de hasta 144 Hz, mientras que el Pro se queda en 6,78 pulgadas, resolución inferior y 120 Hz. En el día a día, ambos se ven muy bien, pero el Ultra se siente más fluido y definido, especialmente en juegos y contenido multimedia.

En batería, la diferencia es menor pero existe. El Ultra alcanza los 6600 mAh frente a los 6510 mAh del Pro. Ambos garantizan autonomía prolongada, pero el Ultra suma carga rápida de 100 W, ligeramente superior a los 90 W del Pro. Eso sí, hay un detalle práctico: el Pro incluye cargador en la caja, mientras que el Ultra no.

Cámaras y almacenamiento: la apuesta más ambiciosa

El apartado fotográfico es donde vivo marca una distancia más clara entre ambos dispositivos. El X300 Pro incorpora una configuración potente con tres sensores: 50 MP principal, 50 MP ultra gran angular y un teleobjetivo de 200 MP. Es un sistema versátil y capaz en כמעט cualquier escenario.

Sin embargo, el Ultra va más allá. Integra dos sensores de 200 MP, acompañados por un 50 MP y un sensor adicional. Esta configuración no solo incrementa el nivel de detalle, sino que amplía las posibilidades en zoom, retrato y fotografía avanzada. En otras palabras, el Ultra está pensado para quienes realmente usan el celular como herramienta fotográfica.

El almacenamiento también refleja esa diferencia de enfoque. El Ultra ofrece hasta 1 TB, mientras que el Pro se queda en 512 GB. Para muchos usuarios esto será suficiente, pero quienes graban video en alta resolución o manejan archivos pesados agradecerán el espacio extra.

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En diseño, ambos mantienen acabados premium, pero el Ultra es ligeramente más grande y pesado, con materiales que incluyen fibra de vidrio en algunas versiones. El Pro, en cambio, apuesta por un diseño más tradicional en vidrio, algo más liviano y manejable.

Al final, la decisión no es compleja, pero sí depende del perfil del usuario. El X300 Ultra es un equipo sin concesiones: más potente, con mejor pantalla y un sistema de cámaras superior. Es ideal para quienes buscan lo último del mercado. El X300 Pro, por su parte, mantiene un equilibrio atractivo entre rendimiento, fotografía y autonomía, posicionándose como una opción más aterrizada dentro de la gama premium.

Elegir entre uno y otro no es solo cuestión de presupuesto, sino de prioridades.