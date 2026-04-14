Lo que se sabe del Huawei Pura 90: cambios en diseño y posible cámara de 200 MP

La compañía Huawei prepara una nueva generación de teléfonos inteligentes bajo la serie Pura 90, una línea que busca reforzar su apuesta por la fotografía móvil y retomar elementos de diseño que marcaron etapas anteriores de la marca.

Los modelos HUAWEI Pura 90 Pro y HUAWEI Pura 90 Pro Max mantienen una línea estética cercana a la generación previa. El módulo de cámara conserva su forma triangular de gran tamaño, un rasgo distintivo de esta familia de dispositivos. A esto se suma un cambio visible en los acabados: regresan los colores degradados, una decisión que recuerda a equipos como los P20 Pro y P30 Pro, dispositivos que tuvieron alta recordación en el mercado.

Este recurso no se limita a la parte trasera. Los bordes también integran estos efectos de color, lo que aporta una apariencia más llamativa sin modificar la estructura general del equipo. En la parte frontal, todo apunta a una experiencia más inmersiva, con pantallas que podrían mantenerse alrededor de las 6,8 pulgadas, en línea con la generación actual.

En cuanto a las versiones, el modelo Pro Max estaría disponible en cinco colores, mientras que el Pro llegaría con cuatro opciones. Esta diferencia busca ampliar la oferta para distintos perfiles de usuario, sin introducir cambios radicales en el portafolio.

Fotografía y posibles mejoras técnicas

Uno de los puntos que más atención concentra es el sistema de cámaras. La serie seguiría apoyándose en la tecnología XMAGE, desarrollada por la propia marca y enfocada en mejorar el procesamiento de imagen.

También han surgido versiones que señalan la posible incorporación de un sensor principal de 200 megapíxeles. De confirmarse, sería uno de los saltos más relevantes en este apartado dentro de la línea Pura y reforzaría la estrategia de la compañía en el segmento de gama alta.

Este interés por la fotografía no es reciente. Equipos anteriores han logrado reconocimiento en mediciones especializadas, lo que ha contribuido a consolidar la reputación de la marca en este campo.

Lanzamiento y llegada a Latinoamérica

El anuncio de la serie Pura 90 está previsto para el 20 de abril en China. Después de esa fecha, la compañía avanzará con su despliegue internacional, que suele darse de manera progresiva.

América Latina figura dentro de los mercados donde estos dispositivos tendrían presencia. En países como Colombia, México y Chile, la serie Pura ha estado disponible en años recientes, lo que anticipa su llegada a la región en los próximos meses.

Aún quedan aspectos por definir, como la posible inclusión de otras versiones dentro de la línea. Mientras tanto, la compañía mantiene su calendario y apuesta por sostener su presencia en la gama alta con mejoras en diseño y fotografía.