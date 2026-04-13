Huawei confirma su plegable ancho Pura X Max: características, fecha y lo que revela del mercado

La aparición anticipada de un nuevo celular plegable de Huawei en su propia tienda oficial ha dejado de ser un rumor. El dispositivo, identificado como Huawei Pura X Max, se perfila como una de las apuestas más ambiciosas de la marca en la gama alta y confirma un cambio de dirección en el diseño de este tipo de equipos.

La filtración se produjo en VMall, la plataforma de venta de la compañía en China, donde se publicaron detalles sobre configuraciones, colores y fechas de comercialización. Más allá de la información técnica, el listado sugiere que el lanzamiento es inminente y que el fabricante busca posicionarse con fuerza en la próxima generación de plegables.

El Huawei Pura X Max formará parte de la serie Pura y estará orientado al segmento premium. Su principal diferencial será el formato: un diseño plegable ancho, pensado para ofrecer una experiencia más cercana a la de una tableta compacta sin perder la portabilidad de un smartphone. Esta propuesta apunta a mejorar tareas como la multitarea, el consumo de contenido multimedia y la productividad en movilidad.

En cuanto a especificaciones, el dispositivo llegará con configuraciones de hasta 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento interno, cifras que lo ubican entre los modelos más avanzados del mercado. También contará con varios acabados, entre ellos Phantom Night Black, Azul Interestelar y Naranja Vibrante, lo que refuerza su apuesta por el diseño como elemento diferenciador.

Reservas anticipadas y lanzamiento en mayo

La información publicada en la tienda oficial indica que los usuarios podrán acceder al equipo mediante un sistema de reserva con depósito previo. El periodo para completar el pago final está previsto entre el 20 y el 23 de abril de 2026, mientras que los envíos comenzarían antes del 20 de mayo del mismo año, inicialmente en el mercado chino.

Como suele ocurrir en este tipo de anuncios, la compañía advierte que algunos datos corresponden a pruebas de laboratorio, por lo que las características finales podrían variar ligeramente según el uso o el software definitivo.

Más allá del lanzamiento puntual, el Huawei Pura X Max se inscribe en una tendencia más amplia dentro de la industria. En los últimos meses, diversas filtraciones han apuntado a que fabricantes como Apple y Samsung también exploran formatos plegables más anchos, con pantallas internas que rondan las 7,5 a 7,8 pulgadas.

Este movimiento sugiere que el sector está convergiendo hacia un nuevo estándar. El esperado iPhone Fold, aún no presentado oficialmente, ya estaría influyendo en el diseño de futuros dispositivos, incluso antes de su llegada al mercado.

Las imágenes y datos filtrados del modelo de Huawei muestran elementos que coinciden con esta tendencia, como el uso horizontal del dispositivo y una disposición de cámaras similar a la que se ha anticipado para otros plegables de próxima generación. Más que propuestas aisladas, lo que empieza a tomar forma es una línea de diseño compartida.

Por ahora, no hay información oficial sobre el precio del Huawei Pura X Max. Sin embargo, su configuración y posicionamiento dejan claro que competirá en el segmento más alto, donde la innovación en diseño y experiencia de usuario será determinante.