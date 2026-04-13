Funciones ocultas de tu cámara (3 de 6): ¿Qué son las Live Photos y cómo aprovecharlas en tu celular?

Las cámaras de los celulares no solo capturan imágenes estáticas; en muchos dispositivos, existe una opción que registra pequeños fragmentos de video antes y después de presionar el obturador. Se trata de las fotos en movimiento, una función que suele estar activada por defecto en algunos equipos, pero que pocos usuarios aprovechan realmente.

Esta es la cuarta entrega de una serie que revisa herramientas de la cámara del celular que pasan desapercibidas. En este caso, el foco está en una opción que combina fotografía y video en un solo archivo.

Las fotos en movimiento —conocidas como Live Photos en algunos dispositivos— capturan entre uno y tres segundos alrededor del momento en que se toma la foto. El resultado no es solo una imagen, sino una secuencia breve que permite ver qué ocurrió justo antes y después del disparo.

A simple vista, la imagen se muestra como una foto normal. Sin embargo, al mantener presionada la pantalla, se reproduce el movimiento registrado, lo que añade contexto a la escena.

¿Dónde encontrar esta función y cómo activarla?

En la mayoría de los celulares, esta opción está disponible directamente en la aplicación de cámara. Suele identificarse con un ícono circular o con pequeñas ondas en la parte superior de la pantalla.

En algunos dispositivos viene activada automáticamente, mientras que en otros se puede encender o apagar con un solo toque. Una vez habilitada, la cámara comenzará a capturar esos segundos adicionales en cada fotografía.

Es importante tener en cuenta que este tipo de archivo ocupa más espacio que una foto tradicional, por lo que algunos usuarios prefieren activarla solo en momentos específicos.

¿Cómo usar las fotos en movimiento para mejorar tus imágenes?

El principal beneficio de esta función es la posibilidad de elegir el mejor instante. Si una persona parpadeó o se movió justo en el momento de la foto, es posible revisar la secuencia y seleccionar un cuadro diferente donde la imagen salga mejor.

También permite crear efectos visuales, como bucles o exposiciones largas simuladas, dependiendo del dispositivo. Estas opciones convierten una escena cotidiana en una imagen más dinámica sin necesidad de aplicaciones externas.

Además de lo técnico, hay un valor adicional: la capacidad de conservar pequeños gestos o movimientos que una foto tradicional no captura. Una risa, el viento moviendo el cabello o un cambio de expresión quedan registrados en ese breve fragmento.

Las fotos en movimiento amplían la forma en que se guardan los recuerdos. No reemplazan la fotografía tradicional, pero ofrecen una alternativa que combina imagen y tiempo en un mismo archivo.