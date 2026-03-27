Apple está probando una cámara de 200 MP para el iPhone 19, rompiendo su tendencia de apostar por resoluciones más contenidas. Según el filtrador Digital Chat Station en Weibo, la compañía ya evalúa este componente en fase interna, con el objetivo de competir directamente con Samsung mediante un sensor Sony LYT-901.

Actualmente, la marca mantiene una configuración de triple cámara de 48 MP en modelos como el iPhone 17 Pro Max. El salto a los 200 MP supone un cambio relevante en su estrategia, basada hasta ahora en sensores de menor resolución apoyados por procesamiento computacional.

El sensor tendría un tamaño de 1/1.12 pulgadas, lo que incrementa la captación de luz y mejora el rendimiento en condiciones de baja iluminación. En este contexto, avances de este tipo apuntan a generaciones futuras como el iPhone 19, donde el mayor tamaño del sensor podría marcar diferencias frente a la competencia.

La alta resolución permitiría un zoom de hasta 4x sin pérdida mediante recorte del sensor, reduciendo la dependencia del zoom digital. Además, estos sistemas suelen emplear técnicas de pixel binning para optimizar el rendimiento en escenas nocturnas y mantener el equilibrio entre detalle y sensibilidad.

Las pruebas se centran en la cámara principal, no en el teleobjetivo, lo que refuerza la prioridad en la calidad base de la imagen. Este enfoque permite mejorar la captura general sin añadir complejidad adicional al hardware ni comprometer el diseño del dispositivo.

Fabricantes como vivo y OPPO ya avanzan en esta dirección con modelos de gama alta, lo que confirma una tendencia hacia sensores más grandes como eje de evolución en fotografía móvil y aumenta la presión competitiva en el segmento premium.

La posible elección de Sony sugiere un enfoque centrado en calidad de imagen. Aun así, estas pruebas no garantizan su llegada inmediata, ya que la compañía suele evaluar múltiples configuraciones antes de definir sus productos finales.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT