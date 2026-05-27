Se filtran las cámaras del vivo X500 Pro sin sensor de 200 MP

El vivo X500 Pro cambiará parte de su estrategia fotográfica frente a la generación anterior. En lugar de seguir la tendencia de los sensores de 200 megapíxeles, el nuevo modelo apostará por una configuración más equilibrada, enfocada en fotografía nocturna, retratos y zoom óptico para mejorar la experiencia real de captura.

Nuevas filtraciones publicadas en Weibo indican que el modelo Pro apostará por una configuración más equilibrada en fotografía. El cambio refleja una tendencia cada vez más visible dentro de la gama alta, donde fabricantes premium priorizan procesamiento de imagen, entrada de luz y estabilidad antes que cifras extremas de resolución.

El apartado fotográfico combinará un sensor principal de 50 megapíxeles con una lente ultra gran angular también de 50 MP. A eso se sumará un teleobjetivo periscópico de 64 megapíxeles y zoom óptico cercano a tres aumentos. La configuración buscará mantener detalle y nitidez sin depender agresivamente del procesamiento digital.

El sensor principal aparecerá tecnología LOFIC. Este sistema mejorará el rango dinámico y controlará mejor las diferencias bruscas de iluminación. Capturas nocturnas, retratos a contraluz y escenas exteriores ganarían equilibrio sin exagerar brillo artificial ni saturación durante el procesamiento de imagen.

Además del nuevo procesamiento fotográfico, el teleobjetivo recibirá cambios importantes. La marca reemplazará el conocido OmniVision OV64B por un Sony IMX06H orientado a mejorar nitidez y definición a larga distancia. Dicho sensor también beneficiaría estabilización y tratamiento de color durante escenas nocturnas o capturas con movimiento.

Cámaras del vivo X500 Pro: el enfoque cambia hacia fotografía más equilibrada

La ausencia de una cámara de 200 MP no parece casual. Todo apunta a una segmentación más clara dentro de la serie X500, donde el sensor de mayor resolución quedará reservado para el futuro X500 Pro Max, ubicado como el modelo más avanzado dentro de la línea premium.

Actualmente, esta estrategia ya se volvió habitual en la gama alta. Fabricantes como Samsung, Xiaomi y OPPO distribuyen funciones exclusivas entre distintas versiones para justificar diferencias de precio y crear perfiles de usuario más definidos.

En fotografía móvil, factores como tamaño del sensor, entrada de luz y procesamiento generan un impacto más visible que la cantidad de megapíxeles. Bajo esa lógica, la nueva configuración priorizará resultados consistentes en distintos escenarios, evitando imágenes sobreprocesadas o cambios bruscos de color entre lentes.

Pantalla OLED LTPO plana de 6,37 pulgadas con resolución 1.5K será otro de los puntos importantes. Este tipo de panel ajusta automáticamente la tasa de refresco para equilibrar fluidez visual y consumo energético. Juegos, navegación y reproducción multimedia serían algunos de los apartados más beneficiados.

Otro de los puntos fuertes estará en batería superior a 7.000 mAh, una cifra poco habitual dentro de la gama premium actual. Esto permitiría largas sesiones de fotografía, grabación de video y gaming sin depender constantemente del cargador durante la jornada.

Bajo el apartado de rendimiento aparecerá un procesador MediaTek Dimensity 9600 fabricado en 2 nanómetros. El chip incorporará mejoras en eficiencia energética, potencia gráfica e inteligencia artificial, especialmente en tareas relacionadas con fotografía computacional y procesamiento avanzado de video.

La serie X500 debutará primero en China

OriginOS 7 basado en Android 17 será el sistema operativo elegido para esta generación. La interfaz integrará nuevas herramientas de inteligencia artificial enfocadas en productividad, optimización y fotografía, apartados donde actualmente se concentra gran parte de la competencia dentro del mercado premium.

Por ahora, las previsiones sitúan el debut de la serie X500 en China durante septiembre. El lanzamiento internacional llegaría entre noviembre y diciembre, coincidiendo con la renovación premium de Apple, Google y otros fabricantes del segmento.

Cada vez más fabricantes dejan de priorizar únicamente la cantidad de megapíxeles para destacar frente a otros modelos. El equilibrio entre sensores, autonomía y procesamiento empieza a tener más peso en la experiencia diaria de los usuarios.

Imagen: vivo/ Editada con IA (ChatGPT).