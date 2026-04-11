Funciones ocultas de tu cámara (2 de 6): ¿cómo usar el balance de blancos?

Las cámaras de los celulares han avanzado al punto de ajustar automáticamente muchos aspectos de una imagen. Sin embargo, hay funciones que siguen dependiendo del criterio del usuario para lograr mejores resultados. Una de ellas es el balance de blancos, una herramienta que influye directamente en cómo se ven los colores en una fotografía.

Esta es la tercera entrega de una serie que revisa funciones poco utilizadas en la cámara del celular. El objetivo es explicar para qué sirven, dónde encontrarlas y cómo aprovecharlas en situaciones cotidianas.

El balance de blancos se encarga de interpretar la temperatura de la luz en el entorno. No todas las fuentes de iluminación son iguales: la luz de un bombillo puede generar tonos amarillos, mientras que la luz natural en exteriores puede inclinar la imagen hacia tonos más fríos o azulados.

Cuando la cámara no ajusta correctamente este factor, el resultado puede ser una foto que no refleja los colores reales de la escena. Es común verlo en interiores, donde las imágenes adquieren un tono cálido excesivo, o en exteriores nublados, donde todo luce más frío de lo esperado.

¿Dónde encontrar el balance de blancos en el celular?

En la mayoría de los dispositivos, esta función está integrada dentro del llamado “modo Pro” o “modo manual” de la cámara. Allí suele aparecer como “WB” (por sus siglas en inglés, White Balance) y permite elegir entre distintos tipos de iluminación, como luz de día, nublado, fluorescente o tungsteno.

Algunos equipos también ofrecen un ajuste más preciso mediante una escala de temperatura medida en grados Kelvin. Esto permite afinar aún más el resultado, aunque no es necesario para un uso básico.

En modos automáticos, el celular realiza estos ajustes por sí solo. Sin embargo, en condiciones de luz compleja, el resultado puede no ser el esperado.

¿Cómo usarlo para lograr colores más reales?

El uso del balance de blancos depende del entorno. En interiores con luz cálida, ajustar esta función puede reducir los tonos amarillos y acercar la imagen a colores más neutros. En exteriores, permite evitar que las fotos se vean demasiado frías o azuladas.

También resulta útil en situaciones como conciertos, restaurantes o escenas nocturnas, donde hay mezclas de luces con diferentes temperaturas. En estos casos, el ajuste manual ayuda a mantener una coherencia en los colores.

No se trata de aplicar una regla fija, sino de observar cómo cambia la imagen en pantalla al modificar el valor. Con pocos ajustes, es posible lograr fotos más fieles a lo que percibe el ojo humano.

El balance de blancos es una herramienta discreta, pero determinante. Entender su funcionamiento permite corregir uno de los problemas más comunes en la fotografía móvil: los colores que no coinciden con la realidad.