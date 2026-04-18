Las filtraciones sobre el Oppo Find X10 no paran. Si hace unos meses ya adelantamos los rumores sobre su posible configuración dual de 200 MP, ahora dos nuevos detalles técnicos apuntan a que este teléfono podría convertirse en una propuesta diferencial dentro de la gama alta. Y curiosamente, ninguno de los dos tiene que ver con la fotografía.

De acuerdo con Digital Chat Station, el filtrador chino más seguido dentro del ecosistema Android, el Find X10 llegaría con una batería de 8.000 mAh. Su antecesor, el OPPO Find X9, ya marcó un salto importante con una batería de más de 7.000 mAh (7.025 mAh de capacidad típica). De confirmarse el dato, el salto sería notable y situaría a este modelo entre los smartphones premium con mayor capacidad energética disponible en el mercado.

Una autonomía que marcaría distancia en la gama alta

Para entender la magnitud del dato, vale la pena ponerlo en perspectiva. La mayoría de los buques insignia actuales rondan los 5.000 mAh. Que el modelo base de una serie llegue con 8.000 mAh sería un movimiento poco habitual en el segmento premium, donde la delgadez del diseño suele imponerse sobre la capacidad de la batería.

Todavía no hay información oficial sobre la velocidad de carga, pero los rumores apuntan a una diferenciación clara en procesadores: el modelo base integraría el MediaTek Dimensity 9500+, mientras que las variantes Pro y Pro Max apostarían por el MediaTek Dimensity 9600. En conjunto, la serie apunta a dispositivos orientados tanto al rendimiento como a la resistencia.

¿Qué es la carga inalámbrica magnética y por qué importa en el Oppo Find X10?

La segunda novedad filtrada es igual de llamativa. Según una fuente en Weibo no verificada, toda la serie Find X10 incorporaría imanes integrados para la carga inalámbrica, un sistema similar al MagSafe que Apple popularizó en el iPhone. En el ecosistema Android, esta función sigue siendo una rareza: por ahora, solo la serie Pixel 10 de Google apuntaría en esa dirección.

La ventaja práctica va más allá de cargar sin cables. Con imanes integrados, el teléfono podría ser compatible de forma nativa con una amplia gama de accesorios —soportes, carteras, cargadores— sin necesidad de fundas adaptadas. Es un ecosistema de accesorios que Android nunca ha terminado de consolidar, y que Oppo podría ayudar a empujar si el rumor se confirma.

El anuncio oficial se esperaría para octubre de 2026. Como siempre con las filtraciones, ningún dato es definitivo hasta que Oppo tome la palabra.

Imagen: OPPO / Editada con IA (Gemini)