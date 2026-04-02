History presenta su programación especial de Semana Santa con documentales y miniseries sobre la vida de Jesús

Durante la Semana Santa de 2026, el canal History 2 emitirá una programación especial centrada en relatos históricos, investigaciones científicas y reconstrucciones sobre la figura de Jesucristo y los textos bíblicos. La franja se desarrollará entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, en horario nocturno, con una oferta que combina miniseries y documentales.

La programación inicia el jueves con Las Reglas de la Biblia, una serie que examina normas antiguas relacionadas con la vida cotidiana en tiempos bíblicos. A lo largo de varios episodios, el contenido aborda temas como la guerra, la moral, el consumo de alcohol, la esclavitud y la sexualidad, con explicaciones sobre cómo estas reglas influían en la organización de las sociedades antiguas.

El viernes, considerado uno de los días centrales de la Semana Santa, concentra tres producciones. La primera es El ADN de Jesús: La Búsqueda, un documental que plantea la posibilidad de rastrear una descendencia del personaje histórico mediante tecnología moderna y análisis de reliquias.

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Le sigue Crucifixión, que explora este método de ejecución en el Imperio Romano y su evolución como símbolo cultural y religioso. La jornada cierra con El Código de Dios, una producción que investiga supuestos mensajes ocultos en los textos bíblicos mediante herramientas digitales.

Investigación histórica y relatos bíblicos en pantalla

El sábado continúa la programación con Los misterios de la Biblia, una serie que recorre algunos de los episodios y objetos más enigmáticos de las Escrituras. Entre ellos aparecen la búsqueda del Arca de la Alianza, el Santo Grial y la figura del rey Salomón.

A través de entrevistas con arqueólogos, historiadores y científicos, el contenido propone revisar estos relatos desde una perspectiva contemporánea.

El cierre llega el domingo con Yo conocí a Jesús, una miniserie que reconstruye la vida de Cristo a partir del punto de vista de personajes cercanos. Cada episodio se centra en figuras como José, María, Juan Bautista, Judas, Poncio Pilato o María Magdalena. La narrativa combina dramatización con análisis histórico para ofrecer una visión más personal de los eventos descritos en los evangelios.

La propuesta de History 2 busca ofrecer alternativas de contenido para quienes prefieren acercarse a estas fechas desde una mirada documental. La combinación de historia, tecnología e interpretación religiosa marca el eje de una programación que se emitirá en horario prime y que apunta a revisar relatos tradicionales con nuevas herramientas narrativas.