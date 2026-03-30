12 películas y series para ver en Semana Santa en Netflix: ¿de qué tratan y por qué verlas?

Durante la Semana Santa, las plataformas de streaming se convierten en una alternativa para quienes buscan contenidos alineados con el significado espiritual y reflexivo de estos días. En Netflix, hay una oferta variada de películas y series que abordan relatos bíblicos, figuras religiosas y debates sobre la fe desde diferentes enfoques.

A continuación, una selección de títulos disponibles que conectan con el sentido de la Semana Mayor y ofrecen distintas formas de aproximarse a estas historias.

Relatos clásicos sobre la vida de Jesús

Entre los contenidos más representativos está La Pasión de Cristo, una de las películas más impactantes sobre las últimas horas de Jesús. Su enfoque crudo y realista la convierte en una opción para quienes buscan una experiencia intensa y profundamente emocional.

En esa misma línea aparece Los Elegidos, una serie que ha ganado popularidad por mostrar la vida de Jesús desde una perspectiva más humana, centrándose en sus discípulos y en las historias que rodearon su ministerio.

También se suma María, madre de Jesús, que ofrece una mirada centrada en la figura de María y su papel dentro de la historia cristiana, resaltando su dimensión humana y espiritual.

Historias bíblicas y figuras del Antiguo Testamento

Para quienes prefieren relatos más antiguos, Testamento: La historia de Moisés presenta una combinación de dramatización y análisis histórico sobre uno de los personajes más importantes del judaísmo y el cristianismo.

A este grupo se suma Los Diez Mandamientos, un clásico del cine religioso que narra la liberación del pueblo hebreo y la vida de Moisés con una producción de gran escala.

Otra opción es Noé, que reinterpreta el relato del diluvio universal con un enfoque más cinematográfico y simbólico, lo que la hace atractiva incluso para audiencias no religiosas.

Fe, milagros y testimonios contemporáneos

Más allá de los relatos bíblicos, títulos como El cielo sí existe abordan experiencias modernas relacionadas con la fe. La película cuenta la historia de un niño que afirma haber visitado el cielo, lo que genera preguntas sobre la vida después de la muerte.

En esta misma línea, Ministerios de la fe explora distintas expresiones religiosas en el mundo, mostrando cómo la espiritualidad se vive en contextos contemporáneos.

Personajes clave del cristianismo

La figura de los apóstoles también tiene su espacio con Pablo, apóstol de Cristo, que retrata los últimos días de Pablo y su legado dentro del cristianismo primitivo.

Por otro lado, Cabrini cuenta la historia de Francesca Cabrini, una misionera que dedicó su vida a ayudar a comunidades vulnerables, ofreciendo una perspectiva distinta sobre la fe en acción.

Miradas distintas sobre la religión

No todas las producciones abordan la fe desde lo tradicional. Los dos papas propone un diálogo entre el papa Benedicto XVI y el papa Francisco, explorando tensiones, dudas y visiones dentro de la Iglesia Católica.

También aparecen títulos como La tierra prometida, que profundiza en el camino del pueblo de Israel, o Troya, que, aunque no es un relato religioso, conecta con temas como el destino, el honor y los conflictos humanos, elementos que también invitan a la reflexión en estos días.

Ahora bien, la variedad de contenidos disponibles en Netflix demuestra que la Semana Santa puede vivirse desde múltiples perspectivas: desde el recogimiento espiritual hasta el análisis histórico o el entretenimiento con sentido.

Estas películas y series no solo recrean pasajes religiosos, sino que también abren preguntas sobre la fe, la humanidad y el significado de las creencias en el mundo actual.