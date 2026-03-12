¡Netflix confirma que Kpop Demon Hunters 2 se encuentra en producción!

Las mejores cazadoras de demonios están listas para una segunda gira. A través de un comunicado, Netflix confirmó que K-Pop Demon Hunters tendrá una secuela producida para la plataforma. ¿Están listos para K-Pop Demon Hunters 2?

Por ahora, los detalles de la segunda película son escasos. El comunicado confirmó que Sony Pictures seguirá a cargo de la producción y que esta cinta forma parte de un contrato exclusivo para escribir y dirigir películas de animación. No está claro si este acuerdo implica que tendremos más de dos películas de la franquicia.

La secuela contará con el regreso de Maggie Kang y Chris Appelhans, el dúo de directores que se encargó de la primera entrega. No se ha confirmado ningún miembro del elenco, aunque se espera el regreso de Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo, quienes interpretaron al trío de cantantes original.

“Estos personajes son como nuestra familia y su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Estamos emocionados por escribir su próximo capítulo, ponerlos a prueba, ver cómo evolucionan y seguir superando los límites de cómo la música, la animación y la narrativa pueden combinarse“,aseguró Appelhans.

¿Qué podemos esperar de K-Pop Demon Hunters 2?

Como mencionamos antes, Netflix no compartió muchos detalles sobre la trama y su historia permanece como un misterio. Sin embargo, podemos darnos una idea gracias a ciertas historias sin resolver que dejó la primera cinta.

Por ejemplo, la primera película no exploró a fondo la historia de la madre de Rumi y su relación con el demonio del cual se enamoró. Esto es relevante porque, al final de la cinta, ella acepta su naturaleza e incluso parece haber aprendido a utilizar algunas de las habilidades de su descendencia.

En esta misma línea está la relación con Celine, la mujer que se convirtió en su mentora y madre adoptiva. Al cierre de la historia, ella parecía rechazar la idea de que Rumi aceptara su lado demoníaco. ¿Cómo reaccionará ahora que Rumi ha decidido hacer pública esa parte de su vida? ¿Estaremos ante la próxima villana de la historia?

Por supuesto, también queda la expectativa sobre un posible regreso de Jin. Aunque la primera película mata al personaje en la conclusión, dado el cariño que se ganó entre el público, no sería extraño que la historia encuentre alguna manera de traerlo de vuelta.

K-Pop Demon Hunters se convirtió en un fenómeno global en pocos meses, liderando la lista de contenido más visto de Netflix y alcanzando los primeros lugares en plataformas como Spotify y YouTube Music. Actualmente, la cinta es la favorita para ganar el premio de mejor película animada en los Óscar 2026.

Imágenes: Netflix