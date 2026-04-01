¿Qué ver en Prime Video en abril? Lista completa de estrenos en Colombia

Abril arranca con una batería de estrenos en Prime Video en Colombia, donde conviven adaptaciones literarias, ciencia ficción, comedia y acción. La plataforma refuerza su catálogo con producciones originales y títulos variados que buscan atraer a distintos públicos, al tiempo que suma eventos en vivo como el inicio de la postemporada de la NBA.

Uno de los lanzamientos más llamativos es La Casa de los Espíritus, disponible desde el 29 de abril. La serie adapta la novela de Isabel Allende y sigue a tres generaciones de mujeres —Clara, Blanca y Alba— en un país latinoamericano marcado por tensiones sociales, cambios políticos y elementos sobrenaturales. La producción se suma a la apuesta de la plataforma por historias con origen literario, un formato que ha ganado terreno en los últimos años.

El 5 de abril llega Nippon Sangoku: Tres Reinos, una serie ambientada en un Japón futurista tras guerras nucleares y crisis institucionales. El país queda dividido en tres territorios enfrentados, lo que da paso a una narrativa centrada en el poder y la supervivencia. Ese mismo día se estrena Bolas Arriba, una comedia que sigue a dos ejecutivos envueltos en un escándalo global tras una fallida estrategia publicitaria durante un Mundial.

Otro de los puntos fuertes del mes es el cierre de The Boys, cuya temporada final se estrena el 8 de abril. La historia retoma el dominio de Homelander mientras sus opositores intentan reorganizarse. El regreso de Butcher, dispuesto a tomar decisiones extremas, marca el rumbo de este desenlace.

Crimen, comedia y relatos personales

La oferta de Prime Video también incluye historias más íntimas y otras centradas en la acción. El 1 de abril se estrena Caminos del crimen, que sigue a un ladrón especializado en atracos a lo largo de una autopista, cuya vida se cruza con la de una corredora de seguros en crisis.

En clave de comedia, Beso de tres (3 de abril) plantea un giro inesperado cuando una relación sin compromisos deriva en un embarazo que cambia la vida de sus protagonistas. Más adelante, Sobriedad me estás matando (24 de abril) presenta a un hombre que intenta rehacer su vida tras salir de rehabilitación, enfrentando conflictos familiares y emocionales.

El 20 de abril llega Kevin, una serie que sigue a un perro que, tras la separación de sus dueños, termina en un refugio donde inicia un proceso de adaptación en medio de personajes poco convencionales. A esto se suman títulos como Venganza (17 de abril) y Código Venganza (24 de abril), centrados en exmilitares que enfrentan misiones personales marcadas por el pasado.

La programación del mes también incluye Marty Supreme (22 de abril), sobre el ascenso y caída de un joven talento del tenis de mesa, y La Vida de Chuck (23 de abril), una historia contada en orden inverso que reconstruye la vida de su protagonista desde la muerte hasta la infancia.

En paralelo, la plataforma suma contenido deportivo con el arranque de la fase decisiva de la NBA. Entre el 14 y el 17 de abril se disputan los partidos del Play-In que definen los últimos cupos a los playoffs, que comienzan el 18 de abril.