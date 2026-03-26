Los estrenos de Netflix en abril de 2026: Stranger Things: Relatos del 85 y Ronaldinho

¿Qué hay para ver el próximo mes en Netflix? Este mes la plataforma de streaming tuvo varios estrenos que ameritaron la suscripción: One Piece, Peaky Blinders y la temporada final de La primera vez. Así que la pregunta es cómo planean los estrenos de Netflix superar este mes tan cargado.

Y la respuesta es que abril es un mes lento para los estrenos Netflix, al menos si lo comparamos con marzo. Hay algunos estrenos interesantes, como por ejemplo la nueva serie animada de Stranger Things, que servirá como una precuela a los eventos de la segunda temporada.

Pero, además de esto, abril es un mes de apostar por contenido nuevo. Tenemos el estreno de un documental dedicado a Ronaldinho, así como el lanzamiento de temporadas de series que tienen pequeños grupos de fans, como Perfil Falso o Machos Alfa. De nuevo, no es el mes más estelar para el servicio de streaming. Si son fans del anime, ¿es un mejor mes para tener Crunchyroll? Aprovechamos la oportunidad para recomendarles la lista de estrenos de anime para la próxima temporada.

¿Están listos? Estos son todos los estrenos de Netflix en abril de 2026.

Series

Besos, Kitty: Temporada 3 – 02 de abril de 2026

Con su vida amorosa en pleno auge, Kitty está lista para un último año escolar memorable. ¿Se interpondrán en su camino los secretos, los escándalos y sus propias inseguridades?

Perfil falso: Temporada 3 – 15 de abril de 2026

Una misteriosa pareja millonaria, una exconvicta y alguien con sed de sangre convierten una luna de miel soñada en una pesadilla para Camila y Miguel.

Bronca: Temporada 2 – 16 de abril de 2026

En un club de campo, una pareja de empleados graba una pelea entre su jefe y su esposa, desatando una guerra de chantaje en la que nadie puede ganar.

Machos alfa: Temporada 5 – 17 de abril de 2026

Vivir entre hombres siempre genera caos y ahora las mujeres de sus vidas buscan reinventarse. ¿La solución a los problemas de estos amigos será la convivencia masculina?

Stranger Things: Relatos del 85 – 23 de abril de 2026

Invierno de 1985, Hawkins. Es hora de volver a este pueblo lleno de secretos, donde nuestros entrañables héroes enfrentan nuevos misterios en Stranger Things.

Películas

Comer, rezar, ladrar – 1 de abril de 2026

Cinco dueños de perros acuden a un legendario maestro en las montañas en busca de consejos para sus traviesos cachorritos. Pero los que necesitan entrenamiento no son sus caninos.

Sobran las palabras – 3 de abril de 2026

Una chica, la única oyente de una familia sorda, descubre su don para cantar, pero enfrenta un dilema: cumplir con su deber o seguir su propio camino.

Al descubierto: El tiroteo en Hawthorne Hill – 21 de abril de 2026

Este documental de crímenes reales analiza la disputa de un entrenador de doma con sus estudiantes, que derivó en un tiroteo y un juicio increíble.

Documentales y especiales

La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson – 3 de abril de 2026

Una profunda mirada a la emocionante vida y el impactante asesinato de la ciclista profesional Moriah Wilson, y al largo camino que recorrió el responsable para evadir su captura.

Confía en mí: El falso profeta – 8 de abril de 2026

En esta serie documental, una cineasta experta en cultos se infiltra en una secta polígama para exponer a un profeta autoproclamado y llevarlo ante la justicia.

Ronaldinho – 16 de abril de 2026

De joven prodigio a ícono deportivo global. Esta serie presenta la vida y carrera de Ronaldinho, la estrella del fútbol brasileño.

Eventos en vivo

WWE WrestleMania: Temporada 42: 2026 – 18 de abril de 2026

Las más grandes superestrellas de la WWE compiten por el oro y la gloria en el escenario más grande de todos.

Supernova Strikers: Genesis – 26 de abril de 2026

Enfrentamientos épicos e interpretaciones inolvidables. Celebridades e influencers intercambian golpes en el espectáculo de boxeo en México más descabellado.

Niñez y familia

Los tipos malos: La serie: Temporada 2 – 02 de abril de 2026

La banda quiere lograr la mayor racha delictiva de su historia. Pero, para convertirse en íconos del crimen, tendrán que lidiar con imitadores, justicieros ¡y con ellos mismos!

Calle CoComelon: Temporada 7 – 20 de abril de 2026

Desde una granja hasta un desfile con carrozas, las oportunidades para jugar se multiplican para J. J. y sus amigos mientras aprenden sobre sus sentimientos.

Imágenes: Netflix