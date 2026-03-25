¿En verdad hubo un hackeo a Crunchyroll? La plataforma responde

Una de las noticias más importantes para los amantes del anime este fin de semana no fue el tráiler de un nuevo show, sino un reporte que aseguraba que Crunchyroll había sido objetivo de un ataque. El incidente sale a la luz luego de que se afirmara en foros especializados haber obtenido acceso no autorizado a los sistemas de la compañía.

Según el atacante, el acceso le permitió extraer una cantidad considerable de información de la base de datos de la plataforma. Ante la presión de los reportes y la difusión en redes sociales, la compañía emitió un comunicado confirmando que, efectivamente, detectaron una actividad inusual en sus servidores.

🚨‼️ BREAKING: Crunchyroll breached through outsourcing partner in India. A threat actor exfiltrated data from Crunchyroll’s ticketing system and also managed to pull 100 GB of personally identifiable customer analytics data. We’ve analyzed sample data and it includes IP… pic.twitter.com/BcxGN1Y2Lv — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) March 22, 2026

Aunque la empresa ha sido cautelosa con las palabras, por ahora no han reconocido o aceptado que se haya tratado de un ‘hackeo a Crunchyroll’ asegurando que “no hemos encontrado indicios de acceso continuado a los sistemas en relación con estas reclamaciones. Seguimos vigilando la situación de cerca“. De hecho, de acuerdo con la empresa hasta el momento parece que la información afectada se límita a reportes de servicio.

¿Qué tan grave fue el hackeo a Crunchyroll?

Una de las mayores preocupaciones para cualquier usuario es, lógicamente, qué información personal ha caído en manos equivocadas. Es importante aclarar que, hasta el momento, Crunchyroll ha enfatizado que no hay evidencia de que las contraseñas hayan sido extraídas, ya que suelen estar protegidas por métodos de encriptación. Sin embargo, el riesgo de ataques de phishing aumenta considerablemente cuando los correos electrónicos de una base de datos tan específica se hacen públicos. Si recibes correos extraños pidiéndote “verificar tu cuenta” o cambiar tus datos de pago, lo mejor es desconfiar.

La siguiente pregunta important es: ¿Está tu información de tarjetas de crédito segura? En su declaración inicial, Crunchyroll indicó que la información de pago, como los números completos de tarjetas de crédito o códigos de seguridad, se maneja a través de procesadores de pago externos. Esto significa que, técnicamente, esa información sensible no reside en los mismos servidores que fueron vulnerados.

Aun así, la empresa está realizando una auditoría profunda para descartar cualquier tipo de filtración colateral. La recomendación estándar en estos casos es revisar los estados de cuenta bancarios en busca de cargos no reconocidos, solo como una medida de precaución.

¿Qué debes hacer si eres usuario de Crunchyroll?

Si tienes una cuenta activa, lo primero es no entrar en pánico, pero sí actuar con rapidez. Cambiar tu contraseña es el primer paso lógico. Si utilizas esa misma clave en otros sitios (como tu correo personal o redes sociales), cámbialas también de inmediato.

Además, es el momento perfecto para activar la autenticación de dos factores (2FA) si la plataforma lo permite o si tienes la opción en servicios vinculados. Esta capa extra de seguridad hace que, aunque un hacker tenga tu correo y contraseña, no pueda entrar a tu cuenta sin un código físico que llega a tu celular.

Imágenes: Crunchyrroll