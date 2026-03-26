Las mejores series de TV en 2026: los nuevos shows por streaming que deberías ver

Nos acercamos al final del primer trimestre de 2026 y, aunque este año no ha iniciado de manera ideal, al menos nos queda el consuelo de que hemos tenido buena televisión. Precisamente ahora que vamos a entrar a Semana Santa y es probable que muchos de ustedes cuenten con un par de horas libres, queremos hacer un repaso breve por algunas de las mejores series de TV por streaming en 2026 que han llegado en estos primeros tres meses.

A continuación, presentamos un resumen de las producciones más destacadas disponibles en plataformas digitales que han estrenado temporadas recientemente. En este artículo también revisamos su historia, así como cuántas temporadas y capítulos tienen.

The Pitt – disponible en HBO Max

2 temporadas – en emisión

The Pitt es un drama médico intenso que nos mete de lleno en la caótica vida de los profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh. La serie, liderada por Noah Wyle, se aleja del glamour clínico tradicional para mostrar la cruda realidad del sistema sanitario actual y los dilemas morales a los que se enfrenta el personal. Con un ritmo frenético y un enfoque muy humano, la trama explora cómo los médicos intentan mantener la cordura mientras lidian con recursos limitados, casos médicos imposibles y una ciudad que nunca les da un respiro.

Tenemos todo un artículo en el que exploramos a detalle qué hace de esta producción uno de las mejores series de TV en 2026, pero si estás buscando una serie para maratonear, esta es una recomendación obvia. Advertencia sobre su carga emocional: algunos episodios requieren pausas debido a la intensidad de su narrativa.

One Piece – Disponible en Netflix

2 temporadas

Inspirada en el manga de Eiichiro Oda, la serie live action de One Piece en Netflix nos cuenta la historia de Monkey D. Luffy, un chico con poderes de goma que sueña con ser el Rey de los Piratas. Junto a su carismática tripulación de los Sombrero de Paja, emprende la búsqueda del legendario tesoro de Gold Roger: el One Piece.

Después de dos temporadas, la mayoría de los fans pueden confirmar que esta producción es la mejor adaptación de un anime jamás creada. Si eres de las personas que nunca ha sentido motivación por ponerse al día con esta historia, la versión de Netflix es quizás una de las puertas más accesibles a su universo.

Un caballero de los Siete Reinos – HBO Max

1 temporada

Esta nueva precuela de Game of Thrones nos lleva unos 90 años antes de los eventos de la serie original para seguir las andanzas de Ser Duncan el Alto, un caballero errante, y su pequeño escudero Egg. La trama se aleja de las intrigas políticas masivas de Desembarco del Rey para enfocarse en un viaje personal por Poniente, donde este dúo enfrenta torneos peligrosos y destinos que cambiarán la historia de la dinastía Targaryen.

La primera temporada sorprendió a los seguidores de la franquicia al entregar una historia capaz de conectar de la misma manera en la que lo hizo la obra original, demostrando que no se necesitan dragones para mantener a los espectadores al borde de la silla. Incluso si no viste la serie principal, es un estreno de HBO Max imperdible.

Wonder Man – disponible en Disney+

1 temporada

Esta nueva apuesta de Marvel Studios nos presenta a Simon Williams, un actor de Hollywood con aspiraciones de grandeza que termina obteniendo superpoderes iónicos casi por accidente. La trama se aleja del tono épico de los Vengadores para darnos una sátira sobre la industria del cine y la fama en el UCM. Con el regreso de Trevor Slattery como mentor inesperado, seguimos a Simon mientras intenta equilibrar sus audiciones con la posición que tienen los héroes en el entretenimiento.

Wonder Man se siente como un respiro de aire fresco en el MCU. En medio del discurso sobre el agotamiento del género, es una historia que se acerca con humor a un universo que conocemos bien. Es también un show perfecto para aquellos que no han visto las películas de Marvel en años.

Ponies – Disponible en HBO Max

1 temporada

Esta serie nos transporta a la ciudad de Moscú en el año 1977, en plena tensión de la Guerra Fría. La trama sigue a dos mujeres que trabajan como secretarias en la embajada estadounidense y que, tras la misteriosa muerte de sus maridos, terminan convirtiéndose en espías novatas de la CIA. Conocidas bajo el nombre en clave Ponies, estas protagonistas deben navegar un mundo de intrigas internacionales y secretos de estado.

Esta fue una de las producciones que más sorprendió este año. Aunque Emilia Clarke ha tenido un historial mixto en la pantalla chica, este thriller de espionaje y misterio tiene el balance perfecto entre humor y drama. Es un show con una premisa única que permite viajar a una de las épocas ideales para contar una buena historia de agentes secretos.