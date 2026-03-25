Estos son los estrenos anime de la temporada de primavera de 2026 en Crunchyroll

Llega abril y no solo estamos contentos por la semana santa, sino por el estreno de una nueva tanda de series anime. La ventaja es que hoy no es tan complicado ponerse al día con los estrenos gracias a plataformas como Crunchyroll que traen casi todas las series disponibles en la temporada de primavera de 2026.

Lo mejor de todo es que ahora no tienes que ingresar a Crunchyroll todos los días para ver si ya se estrenó la serie que estabas esperando. En ENTER.CO tenemos la lista completa de los animes de la temporada de primavera de 2026 y cuándo debutarán en la plataforma.

¡Y mucho ojo, que desde el 1 de abril estamos con estrenos! ¿Estás listo para iniciar la maratón de anime de los estrenos de la temporada de primavera de 2026?

1 de abril

Uno de los estrenos más esperados de la temporada de anime, con el regreso de un show que es… diferente. En el distrito sin ley conocido como Hole, los hechiceros de otro mundo utilizan a sus habitantes como conejillos de indias para su retorcida magia. Caiman es una de esas víctimas: con una cabeza de lagarto y sin recuerdos de su pasado, ahora se embarca en una brutal búsqueda de respuestas.

El amor a primera vista no es ningún mito; pregúntale a Okuto Nakamura. Cada vez que su encantadora compañero de clase, Aiki Hirose, entra en el salón, a él se le acelera el corazón, a pesar de que nunca han hablado. Por si fuera poco, Nakamura es un torpe total y no tiene ni un solo amigo.

The Beginning After the End – temporada 2

Arthur, ahora aventurero, completa una misión tras otra junto a Jasmine, perfeccionando su destreza con la espada y su maná. Un día, Brald, un aventurero de rango AA, los invita a participar en una misión concreta. Aunque Arthur y sus compañeros se preguntan por qué los han elegido, Arthur decide aceptarla como su última misión antes de ingresar en la Academia.

Classroom of the Elite 4th Season: Second Year, First Semester

Tras una aplastante derrota que relega a la clase de Ayanokoji a la Clase D, comienzan su segundo año una vez más en lo más bajo de la clasificación. A medida que los lazos se estrechan y las lealtades cambian, un nuevo examen los empareja con los alumnos de nuevo ingreso, entre los que se encuentra un asesino de la Sala Blanca.

2 de abril

Dr. Stone Science Future – Parte 3

Tras la batalla en la Isla del Tesoro, Senku y su grupo regresan al Reino de la Ciencia. Con la mirada puesta en la Luna, primero deben viajar a América con la esperanza de comenzar a recolectar los materiales necesarios. ¡Gracias al trabajo en equipo y a la ciencia, continúan la lucha para salvar a la humanidad de una vez por todas!

3 de Abril

That Time I Got Reincarnated as a Slime temporada 4

El sueño del Señor de los Demonios Rimuru de crear una alianza entre humanos y monstruos está cada vez más cerca de hacerse realidad. Mientras Tempest sigue prosperando, Granville Rozzo y su nieta, Maribel Rozzo, se enfrentan al Señor de los Demonios Rimuru por su plan de proteger a la humanidad gobernándola. Mientras tanto, en El Dorado, el Señor de los Demonios Leon trabaja para alcanzar sus propios objetivos.

4 de abril

Daemons of the Shadow Realm

En un mundo en el que algunos humanos dirigen a poderosos dúos sobrenaturales llamados “Daemons”, los gemelos Yuru y Asa —los hijos que separan el día de la noche— tienen el derecho innato de gobernar a estas poderosas entidades. Separados desde pequeños y sin conocer la verdad sobre su origen, el hermano y la hermana deben luchar para reencontrarse, reclamar su derecho de nacimiento y salvar el mundo.

5 de abril

ONE PIECE – Arco de Elbaph

Tras una audaz huida de la Isla del Futuro Egghead, la tripulación del Sombrero de Paja pone rumbo a un destino legendario. Acompañados por los poderosos Piratas del Guerrero Gigante, llegan por fin a Elbaph, la tan esperada Tierra de los Gigantes.

6 de abril

Witch Hat Atelier

En un mundo en el que solo las brujas pueden hacer magia, estas deben evitar que la gente común las vea mientras la practican. Mientras Coco realiza sus tareas domésticas, sueña despierta con convertirse en bruja. Cuando un joven brujo llamado Qifrey visita su pueblo, Coco descubre el “secreto absoluto”, se convierte en aprendiz de Qifrey y comienza sus estudios.

Liar Game

Cuando Nao Kanzaki recibe una extraña carta y una maleta con 100 millones de yenes, descubre que ha sido seleccionada para participar en el LIAR GAME. En esta batalla psicológica de alto riesgo, reinan las mentiras, el engaño y la traición. Ingenua y honesta, Nao recurre a Shinichi Akiyama, un brillante exestafador, para sobrevivir a este retorcido juego. En un juego basado en mentiras, ¿podrá triunfar la honestidad?

8 de abril

Re:ZERO -Starting Life in Another World- temporada 4

En la mortal batalla de la Ciudad de Watergate en Priestella, Subaru y sus aliados apenas lograron la victoria, pero su triunfo tuvo un alto precio. Mediante la “Autoridad de la Gula”, Rem fue puesta en animación suspendida, mientras que los recuerdos de Crusch e incluso el nombre de Julius fueron borrados. En su búsqueda de una forma de salvarlos, Subaru conoce al “sabio” Shaula, un ser omnisciente que, según se dice, posee todo tipo de conocimiento.

Rent-a-Girlfriend temporada 5

La quinta temporada del anime adaptará principalmente la segunda mitad del arco argumental “Paraíso” del manga. La trama se centrará en los esfuerzos de Mami Nanami por desenmascarar la relación falsa entre Kazuya y Chizuru durante un viaje familiar a un complejo turístico, culminando en enfrentamientos emocionales cruciales.

12 de abril

Wistoria: Wand and Sword temporada 2

En un mundo donde reina la magia, Will Serfort no sabe lanzar hechizos. Aunque es muy trabajador, sus compañeros de clase lo menosprecian por ello. Sin embargo, tiene un poder secreto: su espada. ¿Podrá Will superar las expectativas con la fuerza física en lugar de la magia y con la espada en lugar de la varita? ¡Descúbrelo en esta épica aventura de espadas y encantamientos!

Imágenes: Crunchyroll