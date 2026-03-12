Este fin de semana los amantes del cine tienen una cita imperdible con la ceremonia de entrega de los premios Óscar 2026. Aunque muchos puedan discrepar con la selección de cintas o la omisión de ciertas películas, lo cierto es que la premiación siempre despierta una conversación interesante sobre las producciones del último año. ¿Pero cómo ver los premios Óscar 2026?

Para todos aquellos que quieren discutir frente a la pantalla cuando su película favorita pierda la categoría principal, o no perderse la posibilidad de que ocurra algún momento inesperado, en ENTER.CO les tenemos la guía completa para ver la ceremonia: dónde y cuándo disfrutar del evento.

Tampoco podemos pasar nuestro recordatorio de dónde ver las películas nominadas por streaming, en caso de que quieras terminar tu maratón antes de la ceremonia de entrega.

¿Dónde ver los premios Óscar 2026?

Este año habrá bastantes opciones para ver los premios desde Latinoamérica. La más práctica es a través de HBO Max, que realizará una transmisión en vivo de la gala. Otra alternativa es sintonizar canales de televisión por cable como TNT (disponible en diversos operadores, como Claro en Colombia).

¿A qué hora comenzará la transmisión de los premios?

La transmisión en varios servicios comenzará desde las 5:00 PM (hora Colombia). Es importante mencionar que este horario corresponde al inicio de la alfombra roja, el espacio donde ingresan los actores y celebridades. Este segmento es interesante, ya que incluye entrevistas previas al evento.

Si en verdad te interesa ver solo la gala, ten en cuenta que la alfombra roja suele tomar entre 2 y 3 horas. Por ello, puedes sintonizar el evento principal desde las 7:00 o 7:30 PM para concentrarte en la premiación. Recuerda que las categorías más importantes (mejor actor, actriz, director y película) se reservan para el final de la noche.

¿Qué hay de especial en la ceremonia de los premios Óscar 2026?

Hay varios cambios en la ceremonia de este año. Para empezar, el presentador será el conductor de televisión Conan O’Brien, lo que garantiza un monólogo inicial cargado de humor y probablemente con diversas críticas a la administración Trump.

Otro cambio importante en la edición de este año tiene que ver con los números musicales. La tradición dictaba dedicar un espacio a cada canción nominada; sin embargo, con la intención de reducir la duración del evento, este año solo se realizarán dos actos musicales. Estos estarán dedicados a celebrar los fenómenos de cultura pop del año anterior: ‘Golden’ de Kpop Demon Hunters y ‘I Lied to You’ de Sinners.

Imágenes: Premios Óscar