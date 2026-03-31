Avatar: La leyenda de Aang temporada 2 ya tiene fecha de estreno en Netflix

La serie live-action de Avatar: La leyenda de Aang ya tiene fecha para su regreso. Netflix confirmó que la segunda temporada se estrenará el 25 de junio de 2026, junto con un adelanto detrás de cámaras que muestra al elenco en pleno rodaje y anticipa nuevos momentos clave de la historia.

La producción retoma el viaje de Aang, interpretado por Gordon Cormier, quien continúa su entrenamiento para dominar los cuatro elementos. Lo acompañan Katara (Kiawentiio) y Sokka (Ian Ousley), mientras que Zuko (Dallas Liu) y Azula (Elizabeth Yu) ganan mayor protagonismo en esta nueva entrega. También se suma el personaje de Toph, interpretado por Miyako.

El Reino Tierra entra en escena

Tras los события ocurridos en la Tribu Agua del Norte, el grupo enfrenta un nuevo desafío: convencer al Rey Tierra de unirse a la lucha contra la Nación del Fuego. La trama se adentra en territorios desconocidos y amplía el universo presentado en la primera temporada, con más acción, conflictos políticos y desarrollo de personajes.

Esta adaptación retoma la historia original de la serie animada de Nickelodeon, pero con un tratamiento más realista. La segunda temporada promete profundizar en las tensiones entre naciones y en el crecimiento de Aang como Avatar, mientras se prepara para enfrentar al Señor del Fuego Ozai.

Los interesados en seguir la serie podrán ver todos los episodios a través de Netflix desde la fecha de estreno. Además, la plataforma ya habilitó contenido promocional como videos detrás de escena e imágenes oficiales para quienes quieran anticiparse a lo que viene.