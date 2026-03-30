¿Quién paga la seguridad Social de los repartidores? Así funcionará el nuevo sistema del Gobierno Petro

Pronto comenzará a regir un decreto que cambiará las reglas sobre quién paga la seguridad social de los repartidores por app en Colombia.

La industria de las apps de entrega a domicilio siempre ha estado pedaleando en un vacío legal, especialmente en lo que a derechos laborales de sus repartidores respecta. Uno de los motivos por los que empresas como Rappi o DiDi han podido crear este negocio con miles de “colaboradores” radica en que estas personas no cuentan con los mismos contratos y beneficios que otros trabajadores.

Sin embargo, esta semana se conoció que el Gobierno Nacional está puliendo los últimos detalles de un decreto clave de la reforma laboral que busca transformar el funcionamiento de las plataformas digitales en el país. A partir de ahora, a las aplicaciones les corresponderá empezar a pagar una parte de los aportes de seguridad social de sus repartidores.

¿Quién paga la seguridad social de los repartidores de Apps?

Lo primero es aclarar que la normativa para trasladar el pago de aportes a las aplicaciones no es nueva; de hecho, la reforma en cuestión tiene casi un año de haber sido expedida. No obstante, es apenas ahora cuando uno de sus puntos más importantes de protección al trabajador comenzará a ser aplicado formalmente.

Bajo el nuevo esquema, se acabó la obligación de que el repartidor cubra el 100% de sus aportes o se quede sin protección por falta de recursos. La nueva norma propone una responsabilidad compartida: las plataformas asumirán el 60% del costo, mientras que el repartidor pagará el 40% restante.

Otro cambio fundamental está en los riesgos laborales: en este punto no hay divisiones, ya que las empresas deberán cubrir el 100% de este aporte de manera obligatoria.

¿Autónomo o subordinado? Las dos caras de la moneda

Para evitar confusiones, el decreto clasifica a los trabajadores en dos categorías, dependiendo de cómo realicen su labor: autónomos y subordinados. Los trabajadores autónomos son el grupo más grande (actualmente el 99,9% según Alianza In, el gremio de las aplicaciones en el país). Ellos mantienen su libertad de horario y flexibilidad, pero ahora contarán con el respaldo del sistema de seguridad social.

Luego están los empleados subordinados: este grupo debe cumplir horarios y recibir órdenes directas. Ellos tendrán un contrato laboral formal, prestaciones completas y, como mínimo, el salario mínimo legal vigente.

¿Subirán los precios de los domicilios?

Aunque el anuncio es una buena noticia para los miles de repartidores en el país, existe una alta expectativa sobre cómo afectará el precio de los domicilios a través de estas apps. Al asumir estos nuevos costos operativos, las plataformas tendrán que decidir si absorben el gasto o lo trasladan al usuario final. Según los gremios, cada empresa definirá si ajusta sus tarifas dependiendo de la competencia en el mercado.

La historia sugiere que, en la mayoría de los casos, este gasto suele trasladarse al consumidor y no a las plataformas. Dicho de otra manera, aunque en el papel son las empresas las que pagan la salud de los repartidores, en la práctica es probable que sean los usuarios quienes cubran este nuevo rubro. ¿Significará esto que menos personas pedirán comida el fin de semana? Solo el tiempo lo dirá.

Lo que es claro es que el Gobierno no piensa detenerse aquí. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que este modelo de plataforma de protección social busca extenderse a otros sectores con alta informalidad laboral, como las trabajadoras domésticas, los agricultores y la economía popular.

Imágenes: Archivo ENTER.CO