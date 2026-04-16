Motorola ya prepara el lanzamiento del Edge 70 Pro a través de Flipkart. La marca ha comenzado a mostrar el dispositivo en un sitio teaser con colores y especificaciones confirmadas, lo que reduce la incertidumbre en torno a sus características principales y deja claro el enfoque que tendrá dentro de su segmento.

El lema “Seize the Night” define su propuesta. La fotografía nocturna será el eje central del dispositivo, apoyada por un sistema de triple cámara de 50 MP que incluye sensor principal Sony LYT-710, ultra gran angular y cámara frontal. Todo el conjunto está optimizado para mejorar el rendimiento en condiciones de baja iluminación, con mejoras tanto en hardware como en procesamiento de imagen, un área en la que la marca ha venido reforzando su apuesta en generaciones recientes.

Pantalla brillante, potencia renovada y un diseño diferente

Más allá de las cifras, este equipo destaca por su brillo extremo de 5.200 nits, permitiendo ver contenido con claridad en exteriores sin esfuerzo. En su interior, la combinación del chip Dimensity 8500 y los 12 GB de RAM ofrece un rendimiento de gama alta que se siente fluido y estable, gracias a un sistema de refrigeración que evita el sobrecalentamiento durante tareas exigentes.

En diseño, Motorola apuesta por materiales distintos al estándar. El Edge 70 Pro llegará en acabados Pantone Lily White con textura de mármol, Pantone Tea y Pantone Titan, incluyendo una variante con acabado Satin-Luxe, junto a opciones con textura textil, madera o acabado tipo nylon. La construcción incorpora un panel trasero cuádruple y combina pantalla curva con un marco plano de bordes contorneados, buscando equilibrar estética y ergonomía en el uso diario.

Motorola Edge 70 Pro con batería de 6.500 mAh: autonomía para dos días

La batería de 6.500 mAh representa el principal avance frente al Edge 60 Pro. Motorola promete hasta dos días de uso en condiciones típicas, respaldados por carga rápida de 90 W mediante USB-C, incluida en la caja. El dispositivo también incorpora carga inalámbrica como parte de su enfoque en autonomía y versatilidad.

El equipo llegará con Android 16 y un compromiso de tres actualizaciones del sistema y cinco años de parches de seguridad. Incluye Wi-Fi 6E, NFC y resistencia al agua. Además, forma parte de una familia que ya integra los Edge 70, Fusion, Fusion+ y la edición especial Motorola Signature, en línea con la expansión de la serie Edge 70 en 2026.

La presentación oficial está prevista para el 22 de abril de 2026, cuando se conocerán el precio y la disponibilidad en los distintos mercados. Con una propuesta centrada en autonomía, fotografía nocturna y pantalla de alto brillo, el Edge 70 Pro busca posicionarse como una opción competitiva dentro de su categoría.

Imagen: Prensa Motorola / Editada con IA (Gemini)