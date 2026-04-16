El Vivo X300 Ultra supone un giro en la estrategia internacional de vivo, al llevar por primera vez su línea Ultra fuera de China con una distribución más amplia en varios mercados.

Durante años, los modelos más avanzados de la marca permanecieron limitados al mercado chino. Con este movimiento, vivo busca competir directamente con fabricantes como Samsung, Apple y Xiaomi en el segmento más premium.

De China al mundo: por qué es un punto de inflexión para vivo

Expandirse fuera de China supone un reto logístico y estratégico considerable. Mercados internacionales exigen no solo distribución sólida, sino también soporte técnico y posicionamiento de marca al nivel de los grandes competidores.

En fotografía, la propuesta gira en torno a sensores de alta resolución. Según la información disponible, integraría un sensor principal de hasta 200 MP con estabilización tipo gimbal, acompañado de un teleobjetivo periscópico con zoom óptico cercano a 3,7x.

A nivel de rendimiento, el dispositivo integra el Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de una pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución 1440p y tasa de refresco de 144 Hz. Para sostener este conjunto, incorpora una batería de gran capacidad (entre 6.600 y 7.000 mAh) con carga rápida de 100 W.

Vivo X300 Ultra precio y disponibilidad global

Primeros listados en distribuidores europeos ya permiten hacerse una idea de su posicionamiento en precio. En tiendas como Amazon Alemania, la configuración más avanzada —16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento— aparece por unos 2.000 euros (≈ 2.200 dólares), aunque se trata de venta minorista y no necesariamente de disponibilidad oficial completa.

Versiones más contenidas se moverían en torno a los 1.000 euros (≈ 1.100 dólares) como punto de entrada, con posibles variaciones según mercado y distribución.

Junto al dispositivo, la marca plantea un ecosistema de accesorios orientado a fotografía móvil. Kits con extensor teleobjetivo de 400 mm, funda y empuñadura superan los 2.600 euros (≈ 2.860 dólares), mientras que paquetes más completos con jaula de vídeo pueden acercarse a los 3.100 euros (≈ 3.400 dólares).

De cara al lanzamiento, Europa figura como uno de los primeros destinos con fecha prevista para el 24 de abril en mercados como España, donde la preventa incluiría incentivos como accesorios y cargadores rápidos.

En Estados Unidos no habría distribución oficial a través de operadoras, lo que limita su disponibilidad a la importación, mientras que en Latinoamérica la expansión se produciría de forma gradual a lo largo de 2026, comenzando por Brasil, seguido de México y posteriormente países como Colombia y Chile.

Imagen: Vivo / Editada con IA (Gemini)