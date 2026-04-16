Netflix lanza cuatro programas de formación audiovisual en Colombia: así puede participar

Netflix presentó en Cartagena cuatro programas de formación con los que busca ampliar las oportunidades para creadores, productores y empresas del sector audiovisual en Colombia. El anuncio se hizo durante la “Noche de Industria” del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 2026, en alianza con organizaciones como la Academia Colombiana de Cine, Asocinde y Proimágenes Colombia.

La iniciativa reúne distintos frentes de formación que apuntan a cerrar brechas técnicas y fortalecer la cadena de valor de la industria. Desde el desarrollo de historias hasta la profesionalización de servicios, los programas están diseñados para acompañar a los participantes en distintas etapas de sus proyectos.

Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica de Netflix, explicó que la intención es que las producciones de gran escala dejen aprendizajes duraderos en el país. La experiencia reciente de Cien años de soledad, basada en la obra de Gabriel García Márquez, es uno de los ejemplos que sustenta esta estrategia.

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Entre las iniciativas se encuentra Ópera Prima Lab Film & Series, un espacio dirigido a creadores que trabajan en su primer largometraje o serie. El programa ofrece mentorías especializadas y acceso a la agenda del festival, con el objetivo de llevar proyectos desde su etapa inicial hasta una propuesta con potencial de circulación en la industria.

También se presentó la tercera edición de Lab Macondo, desarrollado con la Academia Colombiana de Cine. En esta versión, el laboratorio se enfoca en la producción ejecutiva, un rol determinante para articular la visión creativa con la viabilidad financiera de los proyectos. La convocatoria prioriza la participación de talento de diferentes regiones del país.

Formación para toda la cadena audiovisual

Otra de las apuestas está dirigida a las empresas que hacen posible las producciones. El programa de formación de proveedores, en alianza con Asocinde, busca fortalecer capacidades en áreas técnicas y logísticas. La iniciativa está pensada para compañías que prestan servicios al sector audiovisual y que buscan mejorar sus estándares y competitividad.

A esto se suma BAMMERS, desarrollado junto a Proimágenes Colombia en el marco del Bogotá Audiovisual Market. Este programa acompaña a productores emergentes de América Latina, brindándoles herramientas, asesoría y acceso a redes internacionales que faciliten el desarrollo y la circulación de sus proyectos.

Las personas interesadas en participar deben estar atentas a las convocatorias que publicarán las entidades aliadas en sus canales oficiales. Cada programa tiene requisitos específicos, que pueden incluir experiencia previa, estado de desarrollo del proyecto o perfil profesional. En general, los procesos contemplan inscripción en línea, evaluación de propuestas y selección de participantes para las etapas de formación.

La apuesta se apoya en el impacto reciente de grandes producciones realizadas en el país. En el caso de Cien años de soledad, el proyecto movilizó a cientos de profesionales y generó un aporte económico significativo, además de dejar capacidades instaladas en distintos oficios del sector.

Con estos programas, la plataforma busca ampliar ese efecto y facilitar que más creadores y empresas accedan a herramientas, redes y conocimientos que les permitan llevar sus historias a nuevas audiencias.