De Cartagena al Magdalena: los destinos colombianos que anticipan las tendencias de viaje en 2026

Colombia vuelve a aparecer en el radar de los grandes medios internacionales de viajes. De cara a 2026, Cartagena, el río Magdalena y Medellín fueron incluidos en rankings elaborados por publicaciones como Lonely Planet, Travel + Leisure, Condé Nast Traveller, National Geographic y Culture Trip, que anticipan los destinos con mayor proyección turística a nivel global. Más allá de la visibilidad, el reconocimiento refleja una oferta que combina patrimonio, naturaleza, transformación urbana y experiencias culturales con enfoque local.

Estos resultados se dan en un contexto de fortalecimiento de la estrategia de promoción internacional del país, liderada por ProColombia junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El objetivo ha sido posicionar a Colombia como un destino competitivo, diverso y sostenible, capaz de responder a las nuevas demandas del viajero global, que prioriza experiencias auténticas, contacto con comunidades y narrativas territoriales claras.

“Estos reconocimientos confirman que Colombia hoy es un destino que inspira al viajero global por su autenticidad, su diversidad y su capacidad de transformar territorios a través del turismo”, señaló Carmen Caballero, presidenta de ProColombia. Según la entidad, los destinos destacados representan distintas formas de recorrer el país y evidencian un cambio en la manera de concebir el turismo como motor de desarrollo local.

Cartagena: historia viva y escena nocturna en clave global

Cartagena fue incluida por Lonely Planet en su ranking The 25 Best Destinations in 2026. La publicación resaltó el atractivo de su centro histórico amurallado, la conservación de su arquitectura colonial y la reconversión de antiguas casonas en hoteles boutique, restaurantes y espacios culturales. A esto se suma una vida nocturna activa y diversa, especialmente en zonas como Getsemaní, que se ha consolidado como un referente de arte urbano, música y encuentro cultural.

Te puede interesar: Cartagena se despide de los coches con caballos y estrena carruajes eléctricos con GPS

El medio también destacó la narrativa histórica de la ciudad, marcada por procesos de resistencia y memoria, visibles en museos como el de Oro Zenú y el Museo Histórico de Cartagena. En conjunto, Cartagena aparece como un destino que combina pasado, creatividad contemporánea y una oferta turística en constante evolución.

El río Magdalena: una nueva etapa para el turismo fluvial

En el listado The 50 Best Places to Travel in 2026, Travel + Leisure destacó al río Magdalena dentro de la categoría Destinations for Moments on the Water. El reconocimiento pone el foco en el desarrollo del turismo fluvial, impulsado por la operación de nuevos cruceros que conectan Cartagena y Barranquilla, con paradas en poblaciones históricas como Mompox y Palenque.

La publicación subrayó el valor de estos itinerarios por su enfoque comunitario, la participación de comunidades locales e indígenas y la posibilidad de acercar a los viajeros a ecosistemas estratégicos y territorios que, por primera vez, reciben turismo de forma estructurada. El Magdalena aparece así como un corredor turístico que articula historia, biodiversidad y desarrollo regional.

Medellín: transformación urbana, cultura y gastronomía

Medellín fue uno de los destinos colombianos con mayor presencia en los rankings para 2026. Condé Nast Traveller la incluyó en The Best Places to Go in 2026, destacando su proceso de reinvención urbana, la integración de su sistema de movilidad y el crecimiento de su escena gastronómica, con proyectos que buscan posicionar el talento local.

National Geographic resaltó su escena artística y cultural, con énfasis en espacios como la Comuna 13, el Festival de Arte Urbano, el Jardín Botánico y eventos tradicionales como la Feria de las Flores. A su vez, Culture Trip reconoció a Medellín como una ciudad que ha superado estigmas para consolidarse como un destino creativo, seguro y atractivo para el viajero internacional.

Imagen: Jhampier Giron