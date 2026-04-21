Nuestro Bogotá financiará viajes con Yango: así funcionan los descuentos

Una nueva estrategia para facilitar el acceso a centros comerciales en Bogotá comenzó a operar con una alianza entre el centro comercial Nuestro Bogotá y la plataforma de movilidad Yango. La iniciativa, que se encuentra en fase piloto, contempla subsidios en trayectos hacia el complejo comercial con el objetivo de incentivar la llegada de visitantes.

El convenio cubrirá el 20 % del valor de los primeros 2.000 viajes realizados hacia el centro comercial, con un tope máximo de un dólar (alrededor de $3.800). Cada usuario podrá acceder a este beneficio en dos trayectos distintos. En la práctica, esto significa que si un viaje cuesta $10.000, el usuario pagará $8.000. En casos donde la tarifa supere ese monto, como un trayecto de $17.000, el descuento aplicará hasta el límite establecido, reduciendo el valor final a aproximadamente $13.200.

La iniciativa se apoya en el crecimiento de las plataformas digitales de transporte en la ciudad, en medio de altos niveles de congestión. Según datos recientes de tráfico, Bogotá continúa enfrentando tiempos prolongados de desplazamiento, lo que ha impulsado la adopción de alternativas más flexibles para movilizarse.

¿Cómo funciona el beneficio?

El acceso al subsidio se realiza directamente a través de la aplicación de Yango. Los usuarios deben ingresar el destino correspondiente al centro comercial y, si hacen parte del grupo de beneficiarios dentro de los primeros 2.000 trayectos, el descuento se aplicará automáticamente en la tarifa final.

No se requiere inscripción previa ni procesos adicionales. La promoción estará disponible hasta agotar los cupos definidos en esta fase inicial. Además, la alianza incluye acciones dentro de la aplicación para destacar la oferta comercial y de entretenimiento del lugar, lo que busca aumentar la visibilidad del punto de destino.

Desde la administración del centro comercial señalan que esta estrategia busca fortalecer el flujo de visitantes, especialmente desde zonas donde el acceso puede representar mayores tiempos o costos de desplazamiento. También se suma a otras acciones implementadas previamente para mejorar la conexión con la ciudad, como iniciativas ligadas al transporte público.

Movilidad y consumo, una relación en transformación

La alianza responde a un cambio en los hábitos urbanos, donde la movilidad juega un papel determinante en las decisiones de consumo. Datos compartidos por la plataforma indican que cerca del 70 % de los viajes realizados en la región corresponden a tarifas económicas, asociadas a trayectos cotidianos.

Este comportamiento ha abierto la puerta a nuevas formas de atraer público, combinando incentivos de transporte con la experiencia de visita. En este caso, el modelo funciona como una prueba para medir su impacto en la afluencia de personas y en el posicionamiento del centro comercial como punto de encuentro en el occidente de la ciudad.

Voceros de ambas compañías destacan que la alianza también busca explorar cómo la tecnología puede integrarse con espacios físicos para mejorar la experiencia de los usuarios. El resultado de esta fase piloto será clave para definir si el modelo se amplía o se replica en otros proyectos similares.