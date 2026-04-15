Cómo ir gratis al debut de Colombia en el Mundial 2026: así funciona la convocatoria

En medio de ese interés creciente, algunas marcas han comenzado a lanzar iniciativas que buscan acercar la experiencia mundialista a los colombianos. Más allá de la compra directa de entradas, estas estrategias combinan productos, activaciones y concursos que ofrecen la posibilidad de vivir el torneo desde una perspectiva distinta. Una de las propuestas más recientes plantea incluso llevar hinchas al estadio con todos los gastos cubiertos.

Se trata de una campaña impulsada por la firma QUEST, que diseñó una dinámica nacional para seleccionar a dos colombianos que viajarán a México el 17 de junio de 2026, fecha del debut de la Selección. El plan incluye tiquetes, hospedaje y acceso al partido, eliminando así las principales barreras económicas que implica asistir a un evento de esta magnitud.

Una estrategia que mezcla consumo y experiencia

La iniciativa no se limita a un sorteo aislado. Hace parte de una estrategia más amplia que incluye el lanzamiento de una colección temática inspirada en el Mundial. Entre los productos hay camisetas con ilustraciones de jugadores colombianos reconocidos, así como prendas alusivas a selecciones favoritas del torneo.

El objetivo es integrar la experiencia del fútbol con la vida cotidiana de los consumidores. A través de estas colecciones y activaciones en tiendas, la marca busca que el ambiente mundialista se viva desde antes del torneo, generando una conexión emocional con los aficionados.

Según voceros de la compañía, la intención es que los seguidores no solo consuman productos, sino que participen activamente en experiencias relacionadas con el fútbol. Esto incluye premios adicionales para quienes no ganen el viaje, pensados para disfrutar el Mundial desde casa.

¿Cómo participar por el viaje al Mundial?

Los interesados en acceder a esta oportunidad deben seguir las dinámicas que la marca ha dispuesto en sus canales oficiales. Aunque los detalles específicos pueden variar, el proceso suele estar ligado a la compra de productos de la colección o a la participación en actividades promocionales.

Además, es necesario consultar los términos y condiciones publicados en redes sociales, donde se explican los requisitos, fechas y criterios de selección. Allí también se define el mecanismo mediante el cual se elegirán los ganadores.