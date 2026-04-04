¿Televisor o proyector para ver el Mundial? Claves para elegir según el uso real en casa

La cercanía de un Mundial suele empujar a muchos hogares a renovar su forma de ver los partidos. La decisión más común hoy no es solo qué televisor comprar, sino si vale la pena dar el salto a un proyector. Ambos dispositivos han evolucionado, pero responden a necesidades distintas.

En televisores, marcas como Samsung, LG y Caixun ofrecen un rango amplio. Hay equipos 4K desde menos de 2 millones de pesos, mientras modelos OLED o Neo QLED de 55 a 65 pulgadas superan los 6 millones. La diferencia se percibe en el contraste, el brillo y la fluidez de imagen, aspectos relevantes para transmisiones deportivas.

El televisor sigue siendo la opción más directa. Funciona bien en cualquier momento del día, no exige instalación y concentra imagen, sonido y sistema inteligente en un solo equipo. Para quienes ven contenido variado —fútbol, series, noticias— esa versatilidad pesa más que el tamaño.

Entre tamaño y condiciones de uso

El crecimiento de los proyectores responde a una promesa relacionada con pantallas mucho más grandes por un costo relativamente menor. Aquí aparecen fabricantes como Epson y las propuestas portátiles de Samsung.

Equipos como The Freestyle 2 están pensados para facilidad de uso. Son compactos, ajustan la imagen automáticamente y permiten proyectar en distintas superficies sin configuraciones complejas. Alcanzan tamaños cercanos a las 100 pulgadas, con resolución Full HD y funciones Smart integradas. Su principal atractivo está en la portabilidad: pueden usarse en salas, habitaciones o incluso exteriores.

En un nivel superior, los proyectores de tiro corto o láser —como los de la línea Premiere de Samsung o varias referencias de Epson— permiten proyectar entre 120 y 150 pulgadas con mayor brillo y mejor definición. En estos casos, la experiencia se acerca más a una pantalla de cine, especialmente en espacios controlados.

Epson, por su parte, apuesta por tecnología 3LCD en buena parte de su portafolio. Esto se traduce en colores más estables y mejor reproducción en escenas rápidas, algo útil en partidos de fútbol. Además, sus modelos láser ofrecen una vida útil que puede superar las 20.000 horas, reduciendo la necesidad de mantenimiento frente a proyectores tradicionales de lámpara.

Ventajas y límites que influyen en la decisión

La diferencia entre ambos formatos no está solo en el tamaño. También influye el entorno. Un televisor mantiene su rendimiento en espacios iluminados, mientras que un proyector depende en mayor medida de la oscuridad para ofrecer buen contraste.

El sonido es otro punto. Aunque algunos proyectores portátiles integran audio aceptable, la mayoría requiere equipos externos para una experiencia completa. En televisores, este aspecto suele estar resuelto desde el inicio o se complementa fácilmente con barras de sonido.

También hay factores prácticos. El proyector necesita distancia de proyección y, en muchos casos, una pantalla adicional para mejorar la imagen. El televisor, en cambio, ocupa un lugar fijo y no requiere ajustes constantes.

En cuanto a costos, la diferencia no siempre es tan amplia como parece. Un proyector de gama media puede costar entre 2,5 y 4 millones de pesos, pero al sumar pantalla, sonido y accesorios, la inversión se acerca a la de un televisor de gran formato.

¿Cuál opción se ajusta mejor?

La elección depende del uso. El televisor resulta más conveniente para quienes buscan simplicidad, uso frecuente y buen rendimiento en cualquier condición de luz. Es la opción más estable para el día a día.

El proyector tiene sentido para quienes priorizan el tamaño de imagen y la experiencia colectiva. Ver un partido en más de 100 pulgadas cambia la dinámica y se acerca a un ambiente de evento, pero exige condiciones específicas para rendir bien.

No hay una respuesta única. Ambos dispositivos cumplen bien su función, pero en contextos distintos. La decisión final pasa por el espacio disponible, la frecuencia de uso y el tipo de experiencia que se quiere construir en casa durante el Mundial.