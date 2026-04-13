El Mundial 2026 en Colombia se prepara para vivirse con más alternativas que nunca. La oferta para seguir la Copa del Mundo incluiría señal abierta, televisión por cable y plataformas internacionales, en un escenario donde la cobertura se proyecta más amplia y diversa que en ediciones anteriores.

Una de las novedades es la aparición de ESPN dentro del panorama de transmisiones. La cadena, bajo el sello de Disney, se posiciona como un actor relevante en la puja por derechos y, según reportes, podría contar con un paquete de partidos del torneo.

En paralelo, la Organización Ardila Lülle trabaja en una posible alianza entre RCN Televisión y Win Sports para tener presencia en la transmisión. La apuesta es combinar el alcance de la señal abierta con el análisis especializado de la televisión por suscripción.

Caracol Televisión, por su parte, mantiene su peso histórico en este tipo de eventos. Su presencia en el Mundial es esperada en el mercado, con la expectativa de transmitir partidos clave, incluidos los de la Selección Colombia y las fases finales, una vez se definan los acuerdos.

Dónde ver el Mundial 2026 en Colombia, canales, plataformas y coberturas en desarrollo

DirecTV, a través de DSports, sigue siendo referencia en televisión paga. Su propuesta apunta a una cobertura amplia, con transmisiones en alta definición, estadísticas en tiempo real y funciones interactivas que mejoran la experiencia del usuario.

Cada alternativa responde a un tipo de audiencia. DSports se enfoca en el usuario premium, ESPN en una narrativa internacional, Win Sports en el análisis, y Caracol o RCN en quienes buscan acceso directo en señal abierta.

El Mundial 2026 llega con cambios importantes. La expansión a 48 selecciones y la sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá amplían el alcance del torneo y obligan a los medios a ajustar sus estrategias.

Además, la FIFA contempla incluir publicidad durante las pausas de rehidratación, alrededor de los minutos 25 y 70. Esto abre nuevas opciones de ingresos y modifica el modelo de negocio de las transmisiones deportivas en vivo.

Para el público colombiano, el torneo se perfila como el más accesible en términos de opciones. Aunque el panorama aún no está cerrado, la competencia entre canales ya anticipa una oferta más amplia que en cualquier edición anterior.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT