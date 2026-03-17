Los fans del fútbol están contando los minutos para que inicie el Mundial 2026. Pero mientras llegan los comerciales de Davivienda y los álbumes del torneo, tenemos una actualización importante: YouTube es ahora uno de los aliados en la transmisión de la fiesta del fútbol más grande del mundo.

A través de un comunicado, la FIFA anunció una alianza con la plataforma de video, que ahora será uno de los canales oficiales por streaming para el evento.

¿Será posible ver el mundial de fútbol 2026 a través de YouTube?

Muchos se preguntan qué gana la FIFA al anunciar a YouTube como su nuevo aliado. La respuesta corta es que, este año, la organización busca romper la percepción de que este evento solo se puede disfrutar por la TV tradicional, demostrando que también está disponible a través de las redes sociales e internet.

Parte del acuerdo incluye la posibilidad de ver partidos gratis en YouTube. No obstante, la FIFA aún no ha aclarado cuáles o cuántos de estos encuentros estarán disponibles para ser vistos a través de esta plataforma.

Un punto interesante del pacto es que los primeros 10 minutos de cada partido también se podrán seguir en vivo. Considerando que los momentos más tensos suelen ser los finales, parece que esta función tiene la intención de servir como un “entremés” para atraer a la audiencia hacia las plataformas de pago.

“Mientras la atención mundial se centra en la acción en Canadá, México y Estados Unidos, esta colaboración con YouTube refuerza nuestra ambición de maximizar el impacto del torneo en el panorama mediático en constante evolución”, declaró el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström.

Este no es el primer acercamiento de la FIFA para diversificar las pantallas del Mundial 2026. En enero de este año, la organización también anunció una colaboración con TikTok que permitirá a la red social compartir y transmitir fragmentos destacados de los encuentros.

La FIFA busca nuevos aliados para calmar las críticas

Esta alianza llega en un momento clave debido a los cuestionamientos actuales. El clima político y social ha puesto bajo la lupa el cumplimiento de los derechos humanos y la libertad de prensa. Organizaciones internacionales han expresado su inquietud ante las estrictas políticas de visados y las posibles restricciones de viaje impuestas por el gobierno estadounidense, las cuales podrían dificultar la entrada de aficionados de naciones como Irán o Haití.

Asimismo, existe una alerta constante sobre la seguridad en las sedes mexicanas y la falta de garantías vinculantes para proteger a los trabajadores de la construcción y servicios contra la explotación laboral. Esta suma de factores crea un escenario de incertidumbre donde la viabilidad ética y operativa del evento compite directamente con la ambición de su escala global.

Imágenes: FIFA