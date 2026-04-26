El Infinix GT 50 Pro es la apuesta más ambiciosa de la marca en gaming móvil hasta la fecha. Infinix lleva años construyendo credibilidad con la línea GT, pero este nuevo modelo busca ir más allá de un teléfono rápido al integrar soluciones térmicas poco habituales en smartphones, acercándose a enfoques más propios de laptops gaming.

Más allá del chip o la pantalla, el elemento diferenciador está en la gestión térmica. Este dispositivo integra un sistema de refrigeración activa con circulación de fluido, apoyado por una microbomba y una estructura cerámica para disipar el calor, capaz de mover aproximadamente 6.5 ml por minuto. Parte del mecanismo es visible desde la tapa trasera, un recurso estético que refuerza su enfoque técnico, aunque su impacto real dependerá del uso sostenido.

Una pantalla que no cede ni ante el sol directo

En el apartado visual, el equipo monta un panel AMOLED de 6.78 pulgadas con resolución 1.5K que alcanza hasta 4500 nits de brillo máximo en condiciones específicas, favoreciendo la visibilidad en exteriores. A esto se suma una tasa de refresco de 144 Hz y una tasa de muestreo táctil que alcanza picos de 2800 Hz, reduciendo la latencia de entrada en escenarios exigentes.

Para juegos competitivos donde cada milisegundo cuenta, esta alta frecuencia de muestreo puede marcar diferencias frente a dispositivos con menor respuesta táctil. Aun así, se trata de valores máximos y no necesariamente sostenidos en todos los escenarios. Gorilla Glass 7i completa un conjunto sólido dentro de su rango de precio.

Potencia que busca sostener el rendimiento

A nivel de hardware, integra el MediaTek Dimensity 8400 Ultimate a 4 nm, con frecuencias de hasta 3.25 GHz, junto a 12 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1 de hasta 512 GB. Sobre el papel, es una configuración competitiva dentro de la gama media-alta, orientada a cargas exigentes y multitarea intensiva.

Lo importante está en cómo responde bajo presión. En combinación con el sistema térmico, el dispositivo debería sostener el rendimiento durante más tiempo sin caídas pronunciadas por temperatura (throttling), aunque el resultado dependerá del entorno y la optimización. A esto se suma el chip de red N1, desarrollado por Infinix para mejorar la estabilidad y reducir la latencia en conexiones inalámbricas.

Gatillos físicos que van más allá del juego

Pensado para el control en juegos, el celular incorpora gatillos de hombro con detección de presión en diez niveles ajustables, capaces de distinguir pulsaciones ligeras y fuertes, además de admitir gestos deslizantes. Permiten ejecutar múltiples acciones y ampliar las opciones de control sin depender por completo de la pantalla táctil.

Fuera del gaming, estos botones pueden funcionar como accesos directos para cámara, navegación o funciones del sistema. Su utilidad dependerá del perfil del usuario, pero refuerzan el enfoque hacia quienes priorizan control y personalización.

Cámara, batería y todo lo demás

En fotografía, la propuesta apuesta por una cámara principal de 50 MP con estabilización OIS y EIS, acompañada de una ultra angular de 8 MP y una frontal de 13 MP, todas con grabación en 4K a 60 fps. Se trata de una configuración funcional que cumple, sin buscar competir directamente en fotografía avanzada.

La batería es de 6500 mAh y admite carga por cable de 45W, inalámbrica de 30W e inversa de 10W. Completan el conjunto altavoces estéreo con Dolby Atmos, lector de huellas en pantalla, sensor infrarrojo y certificación IP64 frente a salpicaduras. El software corre sobre Android 16 con XOS 16, con tres años de actualizaciones y cinco de seguridad, un punto relevante considerando el historial variable de la capa.

Infinix GT 50 Pro: precio y disponibilidad

Desde el 25 de abril, el equipo está disponible inicialmente en Indonesia en dos versiones: 12 GB + 256 GB por aproximadamente 405 dólares, y 12 GB + 512 GB por cerca de 465 dólares. Se ofrece en acabados Black Abyss, Red Blaze y Silver Glacier.

A nivel global, aún no hay fecha confirmada, aunque la marca suele expandirse hacia el sudeste asiático, Medio Oriente y África. Si mantiene estos precios, la nueva propuesta gaming de Infinix se posiciona como una alternativa competitiva. El reto no es solo técnico, sino de percepción: demostrar consistencia frente a marcas con mayor trayectoria en el segmento gaming.

Imagen: Infinix / Editada con IA (Gemini)