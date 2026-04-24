Kalley Black 6 llega a Colombia, precio y características del celular con 512 GB y 5G

Kalley lanzó en Colombia su nuevo smartphone Black 6, un dispositivo que apuesta por combinar almacenamiento amplio, conectividad 5G y funciones pensadas para el uso cotidiano sin llevar el precio a los niveles más altos del mercado.

El equipo llega en alianza con Claro y ya se puede conseguir en los centros de atención del operador, en su tienda en línea y a través de la línea #400. Tiene un precio de $1.151.900 y cuenta con la opción de pago a cuotas en la factura. Durante el lanzamiento, algunos compradores reciben un proyector como incentivo, una estrategia que busca atraer a quienes consumen contenido desde el celular.

Uno de los puntos que más llama la atención es su capacidad de almacenamiento. Los 512 GB permiten guardar grandes volúmenes de fotos, videos y aplicaciones sin preocuparse por liberar espacio de forma constante. Es una característica que responde a un uso cada vez más intensivo del teléfono, donde el dispositivo se convierte en cámara, centro de entretenimiento y herramienta de trabajo al mismo tiempo.

Rendimiento y funciones en el día a día

El Black 6 integra conectividad 5G, lo que abre la puerta a una navegación más rápida en las zonas donde esta red ya está disponible. En el país, la cobertura sigue en expansión, pero el equipo también funciona sobre 4G, lo que garantiza operación en la mayoría del territorio.

A nivel de desempeño, el procesador MediaTek Dimensity 7025 se encarga de sostener la experiencia en tareas como redes sociales, reproducción de video, juegos y multitarea. La optimización energética del chip también influye en la duración de la batería, un aspecto que suele pesar en la decisión de compra.

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El celular incorpora NFC para pagos digitales y herramientas de inteligencia artificial que facilitan la edición de fotos sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. También incluye desbloqueo por huella en pantalla y reconocimiento facial, dos opciones que agilizan el acceso al equipo.

Kalley decidió incluir varios accesorios dentro de la caja. El usuario recibe cargador, cable, audífonos, protector de pantalla y funda, además de unos audífonos Bluetooth adicionales, lo que permite usar el dispositivo desde el primer momento sin compras extra.

Una apuesta en la gama media

Por su precio y características, el Black 6 se ubica en la gama media, aunque incorpora elementos que suelen verse en equipos más costosos. El almacenamiento y la conectividad 5G marcan la diferencia frente a otros modelos en este rango, mientras que el precio lo mantiene como una opción accesible dentro del mercado colombiano.

Este tipo de lanzamientos refleja cómo ha cambiado la demanda. Los usuarios buscan equipos que no se queden cortos en poco tiempo y que ofrezcan una experiencia completa desde el primer día. En ese terreno, Kalley intenta posicionarse con un dispositivo que prioriza la capacidad, el rendimiento y la conectividad como sus principales argumentos.