Amazon anuncia internet satelital para iPhone y conexión de alta velocidad en aviones

Amazon anunció que trabaja en un sistema de internet satelital que permitirá tener señal en celulares —incluidos iPhone— sin cobertura móvil y ofrecer conexión de alta velocidad en aviones. La iniciativa forma parte de su red Amazon Leo, que empezará a operar de forma progresiva en los próximos años.

El proyecto consiste en una constelación de satélites en órbita baja capaces de enviar internet, voz y mensajes directamente a dispositivos en tierra o en vuelo. A diferencia de las redes tradicionales, no depende de antenas terrestres, lo que permite cobertura en zonas remotas, rutas aéreas o áreas afectadas por emergencias.

En el caso de la aviación, la compañía presentó una antena plana que se instalará en aeronaves comerciales y que podrá alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps de descarga y 400 Mbps de subida. Esto representa una mejora frente a los sistemas actuales de conectividad en vuelo. La aerolínea Delta Air Lines ya confirmó que adoptará esta tecnología.

Señal en el celular sin operador

Para llevar internet satelital directamente a los teléfonos, Amazon concretó la compra de Globalstar y firmó un acuerdo con Apple. Con esto, desarrollará servicios “Direct-to-Device” (D2D), que conectan los satélites con los celulares sin necesidad de equipos adicionales.

El sistema permitirá enviar mensajes, hacer llamadas y usar datos en lugares donde hoy no hay señal. También ampliará funciones ya disponibles en algunos dispositivos de Apple, como el SOS de emergencia, la mensajería sin cobertura y la localización.

El despliegue de esta tecnología está previsto a partir de 2028, cuando la red tenga suficientes satélites para ofrecer cobertura continua. Antes de eso, Amazon planea iniciar operaciones parciales mientras completa la infraestructura.

Además del uso cotidiano, la compañía prevé aplicaciones en atención de emergencias, operaciones en zonas rurales y servicios empresariales. La conectividad en situaciones críticas es uno de los usos más relevantes del sistema.

La compra de Globalstar podría cerrarse en 2027, una vez obtenga las aprobaciones regulatorias. Con estos avances, Amazon entra a competir con servicios como Starlink en un mercado que busca eliminar las zonas sin cobertura a nivel global.