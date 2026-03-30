Honor creó un robot funcional en 4 meses: así fue el proceso real

Cuatro meses bastaron para que Honor pasara de una idea inicial a un robot humanoide capaz de moverse, aprender y ejecutar tareas. No es el producto final ni una versión lista para el mercado, pero sí un primer resultado funcional que hoy sirve como base de una apuesta más ambiciosa. La compañía lo mostró al mundo durante el Mobile World Congress 2026, donde dejó ver hasta dónde ha llegado ese proceso en menos de un año.
El proyecto comenzó en la primavera de 2025 con la creación de un equipo especializado que trabajó desde cero. En ese momento no había un robot terminado, sino una intención: construir un sistema que no solo ejecutara órdenes, sino que pudiera interactuar con personas y adaptarse a distintos entornos. Cuatro meses después llegó el primer hito: un humanoide operativo que podía sostenerse, moverse y empezar a entrenarse.
Ahí es donde cambia la lectura. El tiempo récord no corresponde a un desarrollo completo, sino a la construcción de una base funcional. A partir de ese punto, el proceso se volvió más exigente. Jornadas de prueba, errores constantes y ajustes finos marcaron el ritmo de evolución del robot durante el resto de 2025. Cada avance, por pequeño que fuera, se incorporaba de inmediato al sistema.
Ese método explica parte de la velocidad. Honor no partió desde cero en todo. Aprovechó su experiencia previa en inteligencia artificial aplicada a dispositivos móviles y la trasladó al cuerpo del robot. El resultado es un sistema que combina sensores, reconocimiento de patrones y aprendizaje continuo, lo que le permite mejorar con cada interacción.
De un prototipo funcional a tareas reales
El robot presentado no es una pieza experimental sin aplicación. Está diseñado para cumplir funciones concretas. Puede asistir en procesos de compra, participar en inspecciones dentro de entornos laborales y ofrecer interacción en contextos cotidianos. Su valor está en la capacidad de adaptarse, no en repetir una sola tarea.
Una de sus características más llamativas es que puede reconocer a los usuarios desde el primer contacto y ajustar su comportamiento con el tiempo. Esto es posible gracias a su integración con un ecosistema digital que le permite acceder a información previa y construir respuestas más precisas. No se limita a reaccionar: aprende.
Por ahora, el acceso a esta tecnología es limitado. El robot sigue en fase de evolución y su llegada al mercado dependerá de pruebas adicionales y de cómo la compañía decida implementarlo en escenarios reales. No hay fechas definidas ni planes comerciales concretos, pero sí una dirección clara.
El interés por este tipo de desarrollos va en aumento. Proyecciones de Goldman Sachs calculan que el mercado de robots humanoides podría alcanzar los 38.000 millones de dólares en 2035. En ese contexto, cada avance deja de ser un experimento aislado y empieza a formar parte de una competencia global.
Lo que muestra Honor no es un robot terminado, sino una forma distinta de acelerar la innovación. Cuatro meses sirvieron para construir una base funcional. El resto ha sido un proceso continuo de entrenamiento y mejora. La diferencia está en cómo se mide el tiempo: no como un punto de llegada, sino como una secuencia de avances que todavía está en curso.