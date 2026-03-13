Los primeros análisis de la MacBook Neo la declaran ‘la próxima revolución’ de las laptops económicas

La internet parece estar perdiendo la cabeza por la MacBook Neo. La nueva computadora portátil de Apple es un cambio de ritmo después de años en los que la empresa de la manzana mordida criticara el concepto de las netbooks y mantuviera una barrera de entrada alta en su catálogo.

Pero la MacBook Neo, una laptop que llega al mercado con un precio de 599 dólares, rompe esta tradición. Pero, ¿es esta la revolución que prometen?

Un cambio de estrategia (y de tono)

El hecho de que Apple lance un producto de 599 dólares es, cuanto menos, un choque para la industria. Asus es una de las compañías que ha tomado nota de lo que está ocurriendo y, en su reporte de ganancias más reciente, reconoció que la entrada de la Neo significa un mensaje interesante en un segmento que hasta el momento estaba dominado por otras marcas.

Lo más interesante no es solo que la MacBook Neo sea una PC con un precio tan asequible, sino que también viene con una característica que desafía el dominio que durante años tuvo Windows.

En el apocalipsis de la RAM, la MacBook Neo es una respuesta interesante

Uno de los puntos que no se ven en las especificaciones de la computadora es el consumo de la RAM. Una de las razones es que la portátil utiliza el sistema operativo macOS. Esto es importante porque una de las mayores críticas que se le ha hecho a la laptop es que viene con 8 GB de memoria compartida, una cifra que hoy se siente justa y que, además, no es ampliable.

El dato clave es que macOS suele generar los mismos resultados que Windows con un menor uso de RAM. Esto no solo permite que el equipo sea más económico —dado que los precios de la memoria están por las nubes—, sino que significa que es una PC capaz de ejecutar tareas mejor que muchos equipos económicos en el mercado.

Esto no significa que el equipo esté libre de problemas. Por ejemplo, Apple incluyó dos puertos USB-C, pero hay un detalle técnico importante: uno de ellos es notablemente lento, lo que limita tus opciones de periféricos rápidos. Además, no busques un puerto Thunderbolt aquí, porque la compañía también decidió ahorrar al omitirlo.

¿Cuál es el veredicto de los Análisis sobre la MacBook Neo?

A pesar de sus limitaciones técnicas, la mayoría de los portales especializados han señalado que la MacBook Neo es uno de los mejores computadores de bajo costo. Esto es especialmente relevante si consideramos que ofrece una alternativa a los usuarios de Mac que no tienen el presupuesto para invertir en equipos de la compañía que, históricamente, tienen un precio mucho mayor.

Imágenes: Apple