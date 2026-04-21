HP ProBook 460 G11 review: así se comporta en trabajo y multitarea

Después de usar durante varias semanas el HP ProBook 460 G11, lanzado en 2025, la sensación que deja no tiene que ver con algo espectacular, sino con algo mucho más valioso: confianza. Es de esos equipos que uno abre todos los días para trabajar, estudiar o resolver tareas, y simplemente responde. Sin sorpresas, sin fallos graves, pero también sin intentar ser algo que no es.

Desde el primer momento, el diseño transmite seriedad. Su acabado plateado luce limpio y profesional, ideal para espacios de trabajo o ambientes académicos. La construcción se siente firme, bien ensamblada, y eso se nota al usarlo constantemente. A pesar de su tamaño, mantiene un peso desde 1,74 kg, lo que permite transportarlo sin mayor problema.

Un detalle interesante está en la bisagra. La pantalla se puede abrir con un solo dedo sin que la base se levante. Es un pequeño gesto de ingeniería que mejora la experiencia diaria más de lo que parece.

La pantalla de 16 pulgadas con resolución WUXGA (1920 x 1200), panel IPS antirreflejo y brillo de 300 nits ofrece una imagen agradable. Los colores se ven vivos, equilibrados y con buena definición, lo que hace que ver videos o presentaciones resulte cómodo. La relación 16:10 da más espacio vertical, algo que se agradece al trabajar con documentos largos o navegar. No está pensada para trabajos de color exigentes (45% NTSC), pero para uso general funciona muy bien.

El teclado retroiluminado, resistente a salpicaduras y con teclado numérico completo, es uno de los puntos que más se disfrutan en el uso diario. Es cómodo, responde bien y permite escribir durante horas sin fatiga.

Buen rendimiento en multitarea, con límites en tareas pesadas

El equipo integra un procesador Intel Core Ultra 7 155U (hasta 4,8 GHz, 12 núcleos y 14 hilos), acompañado de 16 GB de RAM DDR5 a 5600 MT/s y un SSD NVMe de 1 TB. En la práctica, esto se traduce en fluidez al trabajar con varias aplicaciones abiertas, múltiples pestañas en el navegador, documentos pesados o videollamadas.

Cuando se pasa a tareas más exigentes, como edición de video, empiezan a notarse algunas limitaciones. En pruebas con programas como CapCut, hay momentos en los que el sistema se ralentiza o se queda pensando más de lo esperado. Esto tiene relación directa con los gráficos integrados Intel, que están pensados para productividad y no para cargas creativas intensivas.

El audio cumple, pero no destaca. Incluye altavoces estéreo con tecnología Poly Studio, aunque al subir el volumen —que tampoco es muy alto— aparece cierta distorsión y se pierde calidad. Para reuniones o contenido ocasional funciona, pero no es su punto más fuerte.

La cámara FHD de 1080p, en cambio, deja una muy buena impresión. La imagen es nítida, con buen nivel de detalle, ideal para videollamadas, clases virtuales o reuniones donde la imagen importa.

Seguridad, Windows 11 Pro y funciones pensadas para trabajo

El nombre ProBook no es casual. Esta línea está dirigida a usuarios que necesitan estabilidad y protección en su equipo.

En el uso diario, esto se traduce en funciones como el lector de huella dactilar y el reconocimiento facial. Ambas opciones permiten desbloquear el equipo de forma rápida y segura, sin depender de contraseñas. Al encender el portátil también aparece un logo llamativo, similar a un lobo, que forma parte de los sistemas de protección a nivel de arranque.

El equipo viene con Windows 11 Pro, una versión más completa del sistema operativo. Incluye herramientas adicionales como cifrado de datos, control de accesos y opciones de administración que no están en la versión estándar. Está pensado para quienes manejan información importante o trabajan en entornos empresariales.

En conectividad, ofrece dos puertos USB-C de 20 Gbps con carga y salida de video, dos USB-A, HDMI 2.1, puerto RJ-45, además de Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. Es un equipo preparado para diferentes tipos de uso sin necesidad de adaptadores adicionales en la mayoría de casos.

Veredicto: un portátil confiable para el trabajo diario

El HP ProBook 460 G11 es un equipo que responde bien en lo que propone. Funciona con fluidez en multitarea gracias a su Intel Core Ultra 7 y los 16 GB de RAM, tiene una pantalla agradable para trabajar y consumir contenido, y suma funciones de seguridad que aportan tranquilidad.

No es la mejor opción para edición avanzada, y el audio podría ser mejor, pero para oficina, estudio o trabajo híbrido cumple sin problema.

Después de varias semanas de uso, la conclusión es sencilla: es un portátil bien construido, funcional y pensado para quienes necesitan trabajar sin complicaciones. Vale la pena considerarlo dentro de su categoría.