Computadores 2026: estos son los equipos con mejor cámara, pantalla y audio del ranking DXOMARK

El nuevo ranking de computadores de DXOMARK cambió la forma en que evalúa los computadores portátiles. A diferencia de años anteriores, la plataforma ahora separa las puntuaciones en categorías como cámara, pantalla y audio, dejando atrás la idea de un único puntaje general. El cambio busca ofrecer una visión más precisa sobre el rendimiento real de los equipos y cómo impactan la experiencia de uso diaria.

DXOMARK cambia la forma de medir los computadores

La actualización del sistema de evaluación responde a un cambio en el mercado de computadores. Hoy los equipos no solo se utilizan para productividad, sino también para videollamadas, creación de contenido, entretenimiento, gaming y trabajo híbrido.

Por eso, el nuevo ranking de DXOMARK computadores 2026 divide los resultados en tres grandes áreas:

Cámara

Pantalla

Audio

Según la firma, esto permite que los usuarios puedan comparar dispositivos dependiendo de la función que más les interesa. Un usuario que prioriza reuniones virtuales puede enfocarse en la cámara, mientras que otro interesado en consumo multimedia puede revisar audio y display.

Apple domina el ranking de computadores premium

La marca que más aparece en el listado es Apple. El primer lugar lo ocupa el Apple MacBook Pro 14-inch (M4) con una puntuación de 136 en cámara y 150 en pantalla.

Muy cerca aparecen otros modelos de la compañía:

Apple MacBook Pro 14-inch (M5)

Apple MacBook Pro 14-inch (M3 Pro)

Apple MacBook Air 15-inch (M2)

Apple MacBook Pro 14-inch (M2 Pro)

La presencia dominante de Apple refleja la apuesta de la compañía por integrar hardware y software bajo sus chips Apple Silicon, algo que ha mejorado autonomía, calidad de imagen y rendimiento multimedia.

Las cámaras se convierten en un factor clave

Uno de los cambios más llamativos del ranking es el peso que ahora tienen las cámaras integradas. Las videollamadas y reuniones remotas impulsaron a fabricantes a mejorar sensores, procesamiento de imagen e inteligencia artificial aplicada al video.

En ese apartado destacan modelos como:

Microsoft Surface Laptop 13-inch

Lenovo ThinkPad X9 Aura

HP ZBook Ultra G1a 14-inch

Las nuevas generaciones incorporan funciones de encuadre automático, reducción de ruido y optimización mediante inteligencia artificial, características cada vez más importantes en el segmento premium.

Pantallas OLED y audio inmersivo ganan protagonismo

El ranking también muestra cómo los fabricantes están enfocándose en pantallas de alta calidad. Equipos como el Apple MacBook Pro 14-inch (M3 Pro) alcanzan puntuaciones de hasta 156 en display.

La tendencia apunta hacia:

Paneles OLED

Mayor brillo

Mejor reproducción de color

Tasas de refresco más altas

Mejor eficiencia energética

En audio, los computadores premium integran sistemas con sonido espacial y optimización inteligente para videollamadas, música y streaming.

Lenovo, Microsoft y Dell buscan competir en productividad e IA

Aunque Apple domina gran parte del listado, fabricantes como Lenovo, Microsoft y Dell siguen fortaleciendo su presencia en el mercado empresarial y de productividad.

Entre los modelos destacados aparecen:

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition

Dell Pro 14 Premium

Microsoft Surface Pro 11th Edition Copilot+ PC

Muchos de estos equipos ya incluyen funciones asociadas a inteligencia artificial, especialmente en optimización energética, videollamadas y productividad.

El mercado de computadores apunta a experiencias más completas

El nuevo enfoque de DXOMARK refleja cómo el mercado tecnológico está cambiando. Hoy los usuarios buscan más que potencia bruta o procesadores rápidos. Factores como calidad de cámara, autonomía, pantalla y audio tienen cada vez más peso en la decisión de compra.

Además, el auge de la inteligencia artificial y los computadores Copilot+ PC está empujando a fabricantes a integrar nuevas capacidades de software directamente en el hardware.

Precio, disponibilidad y contexto del mercado

Los computadores del ranking DXOMARK 2026 cubren diferentes rangos de precio. El modelo líder, el Apple MacBook Pro 14-inch (M4), parte desde los 1.599 dólares, mientras que opciones como el Acer Chromebook Spin 714 se ubican cerca de los 699 dólares.

La mayoría de equipos ya están disponibles en mercados internacionales y forman parte de la nueva generación de computadores enfocada en inteligencia artificial, trabajo híbrido y experiencias multimedia avanzadas.

Con este cambio, DXOMARK busca que los usuarios puedan comparar computadores de forma más específica y práctica, en un momento donde las necesidades tecnológicas van mucho más allá del rendimiento tradicional.