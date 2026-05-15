ASUS Zenbook A16: así es el portátil con IA que desafía a los MacBook de Apple y este es su precio

ASUS quiere entrar con fuerza a la conversación de los portátiles premium con inteligencia artificial. Y después de probar durante algunos días la nueva ASUS Zenbook A16, queda claro que la apuesta no gira únicamente alrededor de la IA. Lo que realmente llama la atención es cómo logró combinar potencia, diseño ultradelgado y autonomía en un equipo de 16 pulgadas que se siente más liviano de lo que uno esperaría.

La compañía presentó en Colombia este portátil equipado con el nuevo procesador Snapdragon X2 Elite Extreme, una plataforma desarrollada junto a Qualcomm que promete competir directamente contra los chips de Apple en rendimiento y eficiencia energética. Y aunque las comparaciones entre Windows y Mac suelen ser eternas, ASUS decidió poner sobre la mesa cifras concretas.

Durante la presentación, la marca mostró pruebas donde la Zenbook A16 supera al MacBook Pro con chip M5 en tareas de inteligencia artificial y rendimiento multinúcleo. Según ASUS, el portátil alcanza hasta 1,85 veces más velocidad en procesos de IA y un desempeño 1,26 veces superior en cargas pesadas de trabajo.

Más allá de los números, en el uso diario sí hay una sensación de fluidez constante. La experiencia resulta especialmente sólida al trabajar con múltiples ventanas abiertas, edición ligera de video, navegación pesada y herramientas potenciadas con IA.

Un portátil de 16 pulgadas que sorprende por su peso

Uno de los aspectos que más nos sorprendió tras probar la Zenbook A16 fue su diseño. Aunque tiene una pantalla OLED de 16 pulgadas, pesa apenas 1,2 kilogramos. En la práctica, se siente más cercana a un ultrabook tradicional que a un portátil pensado para productividad avanzada.

ASUS utiliza un material llamado Ceraluminum, una mezcla que busca ofrecer mayor resistencia sin aumentar el peso. El acabado tipo arena también ayuda a diferenciarlo frente a otros equipos premium que suelen apostar por tonos oscuros o aluminio clásico.

La pantalla es otro de los puntos fuertes. El panel OLED 3K con tasa de refresco de 120 Hz ofrece muy buenos niveles de brillo, colores intensos y excelente contraste. Para consumo multimedia y edición visual hay una diferencia evidente frente a muchos portátiles Windows tradicionales.

También destaca la autonomía. ASUS promete más de 21 horas de batería y, aunque en condiciones reales depende del tipo de uso, sí encontramos un rendimiento energético bastante superior al promedio de laptops de alto desempeño.

La batalla con Apple ahora también pasa por la IA

La llegada de los procesadores Snapdragon X Elite abrió una nueva competencia en el mercado de computadores. Hasta hace poco, Apple parecía tener ventaja clara en eficiencia energética gracias a sus chips M Series. Ahora fabricantes como ASUS buscan demostrar que Windows también puede ofrecer potencia, silencio y larga duración de batería sin depender de procesadores tradicionales.

En esta Zenbook A16, buena parte de esa estrategia pasa por la inteligencia artificial. El equipo integra una NPU de 80 TOPS dedicada a acelerar tareas de IA directamente desde el computador. Eso permite ejecutar funciones de Copilot+, generación de imágenes, búsqueda inteligente y herramientas creativas sin depender completamente de la nube.

El resultado es un portátil que no solo intenta competir por especificaciones, sino también por experiencia de uso. ASUS parece haber entendido que hoy muchos usuarios buscan equipos potentes, pero también silenciosos, ligeros y con batería suficiente para olvidarse del cargador durante gran parte del día.

La ASUS Zenbook A16 ya está disponible en Colombia con un precio cercano a los 9,8 millones de pesos. Y aunque entra a una categoría premium donde Apple sigue dominando buena parte de la conversación, este modelo demuestra que la competencia en computadores con IA apenas comienza.